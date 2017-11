Tras sismo, más de 150 escuelas reanudarán clases en malas condiciones: padres

Ciudad de México

Padres de familia de las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Azcapotzalco anunciaron que más de 150 escuelas en esas demarcaciones iniciarán clases sin las condiciones adecuadas tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.

Por lo anterior, responsabilizaron al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño y al gobierno federal de cualquier daño que pudiera tener personal docente y alumnos.

Como parte de su inconformidad, dijeron que se manifestarán en la estación Xochimilco del tren ligero y darán acceso gratuito a las personas que este lunes deseen ingresar a este transporte público.

En la delegación Xochimilco, señalaron, hay 43 primarias, seis secundarias y tres preescolares que están en riesgo y sin las condiciones adecuadas para reanudar clases mientras que en Iztapalapa son 100 planteles afectados; sin embargo, no dieron cifras de las demás delegaciones.

Los padres exigen que se haga un nuevo peritaje en las escuelas así como un programa de reconstrucción.

"No es seguro si nosotros aceptamos que los niños vayan; el gobierno ya no se va a hacer responsable, cómo es posible que viendo eso (el gobierno) quiere que regresen los niños. No estamos de acuerdo, los padres de familia necesitamos que nuestros niños estén seguros en las escuelas", dijo María Acevedo, madre de familia en Iztapalapa.

Denunciaron que en la delegación Xochimilco, las escuelas de la demarcación han presentado deslizamientos debido a las malas condiciones de suelo; algunas más presentan hundimientos y asentamiento de los edificios por lo que también exigieron a las autoridades se hagan de manera urgente los estudios de dinámica de suelo correspondientes.

"Exigimos a la autoridad federal, que vaya lo más pronto posible a hacer esos estudios geológicos. No queremos que ninguno de nuestros niños vaya a hacer afectado en su integridad", dijo Rosa María Miranda, profesora de la primaria Independencia en Xochimilco.



IRH