ALDF pide norma de protección civil para escuelas

Ciudad de México

En la Asamblea Legislativa se impulsará la creación de una Norma Oficial para la protección integral de los alumnos en la Ciudad de México y el país, donde los Directores Responsables de Obras (DRO) deben prever riesgos estructurales en centros escolares.

La presidenta de Comisión de Protección Civil en este órgano legislativo, Janet Hernández, señaló que con esa norma, un notario público deberá dar fe del dictamen de riesgos para dar certidumbre a los padres de familias.

Aseguró que la creación de una norma así por parte de autoridades federales es necesaria para que se garantice que las escuelas públicas y privadas cuenten con un Plan Escolar de Protección Civil y un Dictamen de Riesgo emitido por un DRO a fin de garantizar una mayor prevención para los estudiantes.

La asambleísta dijo que es importante dar desde la Federación certidumbre a padres de familias de hijos que acuden a las escuelas, desde preescolar hasta el nivel de universidad, y así se "daría mayor confianza a los padres de familia de que sus hijos se encuentran en lugares seguros en caso de una emergencia mayor por fenómenos naturales como los sismos".

Hernández dijo que el tema de protección civil no se debe politizar ya que es un tema de agenda ciudadana que no puede pasar al olvido como sucedió luego del sismo de 1985, por ello subrayó que las autoridades educativas locales y federales deben atender esta necesidad de cultura preventiva y advirtió que "no debe haber nunca más una escuela colapsada por corrupción".

"Debe crearse una Norma Oficial mexicana para garantizar que todas las escuelas de la ciudad y del país, públicas y privadas, tengan su Plan Escolar de Protección Civil, su dictamen de riesgo y de riesgo estructural por especialistas DRO y pasado ante la Fe de un notario público para garantizar que los padres de familia estén debidamente informados y con certidumbre", sostuvo.

Hernández recordó que ha propuesto también que en la nueva Ley de Reconstrucción la Protección Civil se convierta en asignatura en todos los niveles educativos de la Ciudad de México a fin de que la población cuente con todos los elementos preventivos en caso de emergencia y de esta forma salvar vidas.

Contar con una educación permanente de Protección Civil desde la escuela, el hogar y el trabajo ayudará a hacer crecer la cultura de la prevención entre la población en un lugar donde se debe estar preparado en caso de emergencia ante la presencia de fenómenos naturales, dijo la legisladora.





IRH