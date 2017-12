CdMx entrega viviendas a damnificados en Azcapotzalco

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México entregó 170 departamentos en la delegación Azcapotzalco a familias que permanecían en el campamento Nextengo, desde el terremoto de 1985.

La nueva unidad habitacional se desarrolló en una superficie de 3 mil 034 metros cuadrados, con una inversión de 74 millones de pesos, en beneficio de 680 personas.

Las viviendas ubicadas en Camino a Nextengo 73, colonia Barrio Santa Apolonia, constan de dos y tres recamaras, estancia comedor, cocina y baño completo, con diseño de las unidades contempla iluminación y ventilación natural.

Los departamentos se equiparon con ecotecnologías que permiten ahorros de hasta 30 por ciento en el consumo de agua, gas y luz.

Con esta entrega, suman ya cinco campamentos que estaban instalados desde el terremoto y que ahora tienen vivienda, por lo que ahora sólo queda pendiente el campamento de El Rayo en Tlalpan.

“Tenemos que seguir quitando los campamentos. Esta ciudad no puede vivir con campamentos. Tenemos que seguir atendiendo a la gente”, aseguró en el evento el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Destacó que el monto de las mensualidades es acorde a la capacidad de pago de cada una de las familias beneficiadas, derivado de un estudio socioeconómico previo.

“Cada uno de los departamentos tienen un costo de poco más o menos 500 mil pesos. No creo que en el mercado cuesten menos de millón y medio de pesos cualquiera de los que veamos aquí, por la ubicación", dijo Mancera.

El mandatario capitalino aseguró que tras el sismo de septiembre pasado no se permitirá que en la ciudad queden campamentos como en 1985.

“No vamos a permitir un campamento más como el que ustedes vivieron; eso no lo quiere la Ciudad de México, eso no lo vamos a permitir. Estas son historias que no se deben de repetir en esta ciudad nunca más”, finalizó.

FLC