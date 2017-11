En ALDF analizan perfiles para elegir titular de la CDHDF

Ciudad de México

Los diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) discuten y analizan la asignación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, informó la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rebeca Peralta.

La diputada aseguró que trabajan para seleccionar al titular de la CDHDF, de entre 12 candidatos, quien dirigirá el organismo por cuatro años.

“Estamos trabajando en la Comisión, todos los diputados estamos revisando los perfiles, de verdad es que hay muy buenos perfiles. De los 12 que estaban tenemos 3 ó 4, no queremos que el tiempo nos presione, y la presidenta o presidente va hacer el mejor”.

“Aunque en esta etapa la coincidencia es para aproximadamente 4 candidatos, no descartamos que algún otro pueda salir elegido por su perfil”, agregó.



Comentó que los diputados están evaluando los perfiles con base en el desempeño académico, las entrevistas, el trabajo en territorio, la experiencia en el tema de los derechos humanos y las opiniones de las organizaciones sociales, las ONG y fundaciones, a las cuales “antes no se les permitía participar”.



“Hasta el momento la balanza no está inclinada hacia ninguna persona, queremos ser responsables en la elección del nuevo titular de la CDHDF porque hay mucho por hacer en el tema de los derechos humanos”, añadió.



Dijo que se tiene que avanzar para que se respeten los derechos humanos, sobre todo luego del sismo en la Ciudad de México.

“El 19 de septiembre demostró que hubo mucha corrupción en el tema inmobiliario, y hay mucha tarea por hacer en el tema ambiental, el tema del transporte, de niñez, de la comunidad LGBTTTI, entre otros”.



Añadió que se han hecho filtraciones de documentos que califican a los aspirantes al cargo que se hacen, pues ese tema no se ha tratado en ninguna reunión de la citada comisión.



La legisladora perredista expresó su molestia por la filtración de documentos que ha venido ocurriendo durante estos días en el marco del proceso para seleccionar al próximo presidente o presidenta de la CDHDF, donde se da a conocer una lista de candidatos y sus calificaciones.

“En lo personal la desconozco ya que en ninguna de nuestras reuniones de trabajo hemos realizado ninguna lista de calificaciones. Lo que está ocurriendo tiene alguna intención política con el fin de deslegitimar un proceso transparente donde las organizaciones de la sociedad civil han estado presentes y garantes del proceso. Nunca se ha trabajado con esas calificaciones, por lo que no sabemos quién entregó ese documento, pero como diputados, no lo hemos revisado”, afirmó.

