“Los edificios, viejos y sin plan de protección civil”

México

Los edificios que colapsaron en la delegación Cuauhtémoc tienen factores en común: fueron construidos en el siglo pasado, no fueron revisados tras el sismo de 1985 y ninguno contaba con un programa de protección civil vigente que avalara puntos de reunión y salidas de emergencia en casos de contingencia.

La directora de Protección Civil de la delegación, Cynthia Murrieta, detalló a MILENIO que de haber contado con un programa en la materia, "se habrían podido salvar más vidas; el personal que laboraba o vivía en estos edificios nunca recibió capacitación de cómo actuar en caso de una contingencia ni tampoco tenía señalamientos que los guiaran al momento de evacuar el lugar.

"Si la gente esconde una puerta de emergencia, si no tiene el programa, si los extintores están caducos, si no tienen un botiquín de primeros auxilios, si nadie se prepara para hacer una brigada de protección civil, esa parte no está en manos de la autoridad, excede la capacidad de cualquier autoridad en cualquier delegación y en cualquier punto del país".

Murrieta reveló que esos inmuebles no tenían todos sus documentos en regla.

"La problemática de los edificios que tienen muchas oficinas es que no tienen uso de suelo o no están registrados en el CIAPEM. No se dan de alta y eso complica que tengan programas y todas las demás cosas en las que se tienen que poner en regla.

"Muchos tienen oficinas que pagan la renta en efectivo y no tiene recibos, entonces son cuestiones que se van a otros temas, como el pago de impuestos o las altas en Hacienda. Es una cadena y un tema complejo en el que la ciudadanía nos tiene que ayudar".

En entrevista, agregó que la Dirección de Protección Civil no tiene un programa de verificación permanente en cada uno de los inmuebles de Ciudad de México, sino que se trata de un "cumplimiento de buena fe" que los propietarios deben asumir como parte de sus responsabilidades.

"Es una realidad que no tenían programa de Protección Civil, es difícil que se hable de una verificación de cada uno de estos establecimientos, porque muchas veces no tiene ni siquiera un anuncio de que son oficinas y que tienen adentro a tanta gente trabajando. Es una obligación de los mismos dueños darlos de alta".

En el caso de Álvaro Obregón 286, donde murieron 49 personas, "no existe registro alguno" de ningún tipo de programa de protección civil desde su construcción, hace más de 40 años.

Los casos

Los edificios que colapsaron en la delegación fueron construidos en el siglo pasado. Todos enfrentaron el terremoto del 85 y le sobrevivieron. Pero no hay certeza de que fueron revisados, como en ese momento se decretó.

El edificio más antiguo estaba en República de Uruguay y Roldán, y se construyó en 1925; le siguen el de Chihuahua y Orizaba, así como el de Simón Bolívar 168, que se edificaron en 1960.

El padrón fiscal del edificio de Álvaro Obregón 286, donde continúan los trabajos para remover escombros, indica que fue construido en 1965. El de Ámsterdam y Laredo se construyó en 1972, el más reciente es el de Puebla 282, que data de 1983.

De acuerdo con las autoridades, después del terremoto de 1985, que dejó miles de muertos y heridos, se decretó que todos los edificios de la capital que no colapsaron debían ser revisados para descartar daño estructural.

En ese sentido, Murrieta señaló que su área está analizando cada uno de los edificios y cotejando con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (creado para este fin) "para saber qué tipo de mediciones o dictámenes se hicieron desde entonces".

Señaló que también están en investigación las obras adicionales que se sumaron a cada uno de los edificios sin que se notificara a la autoridad y ésta lo avalara.

"Esto va más allá, si la gente construye arriba de un edificio un piso que no va, como autoridad, tenemos que ir y revisar, pero la realidad es que no les pusieron pisos de más hace ocho días, es algo que se ha venido haciendo desde hace muchos años, y es corresponsabilidad de la gente que construye, de los dueños, de los que habitan ahí".