¿Cuántos disfrutarán el desfile militar en la CdMx?

Ciudad de México

Cinco de cada 10 capitalinos verá el desfile conmemorativo del 207 aniversario de la Independencia de México del 16 de septiembre y dos de cada 10 no lo verán, informó un sondeo realizado sobre consumo en la fiestas patrias.

En un comunicado, la titular de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Ada Irma Cruz Davalillo, indicó que 44 por ciento de los capitalinos sintonizará el desfile en casa, 29 por ciento irá a verlo en vivo, 16 por ciento no lo mirará y solo 11 por ciento paseará por la ciudad.

Agregó que otro plan que tienen los habitantes de la Ciudad de México es pasear con la familia, en algún centro comercial o al Centro Histórico o plaza pública tradicional como el centro de Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco o zonas como San Ángel, colonia Condesa, Roma, Polanco, entre otros.

De acuerdo con la Canacope-Ciudad de México, el evento podría impulsar la actividad comercial y ventas de negocios como paleterías, cafeterías, reposterías, antojitos, cines, restaurantes y mercados.

El estudio también mostró que entre los planes específicos para este fin de semana de Fiestas Patrias, es visitar a visitar familiares, museos, así como ir a algún balneario o ciudad colonial cercana a la ciudad.

De las personas prevén no salir este fin de semana, 19 por ciento piensa que es poco tiempo para hacerlo, 18 por ciento dice que es inseguro, 17 por ciento no lo hará por falta de dinero, 12 por ciento no sabe a dónde ir, 16 por ciento tiene otros compromisos y 7.0 por ciento quiere descansar en casa.

