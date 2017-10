Para 2018, Mancera descarta ser candidato independiente

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, descartó de manera definitiva participar en la elección presidencial por la vía independiente; dijo que tampoco buscaría la candidatura del Frente Amplio Ciudadano si éste realiza el proceso de selección antes de que termine la emergencia en la Ciudad de México por el terremoto.



El domingo es el último día que tienen los aspirantes a la candidatura presidencial, por la vía independiente, para manifestarle al INE su interés de participar en los comicios de 2018.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Mancera reiteró que por el momento su prioridad es la reconstrucción de la Ciudad de México.

- ¿No vas a ser candidato independiente?

- No, eso lo tenemos descartado.

Dijo también que si el Frente Amplio Ciudadano elige a su candidato antes de que termine la emergencia en la Ciudad de México por el sismo, tampoco participará.

"He sido un impulsor de esto que es el Frente, eso no lo niego ni lo negaré. Creo que es la opción que requiere el país y espero que vaya bien y que se cuide el avance, pero por ahora no estoy participando de manera activa. Si mañana hicieran el procedimiento, yo no estaría participando", dijo Mancera.

AA