Piden a Tec demoler edificios hasta que acabe investigación

Ciudad de México

La familia de Michel Azano González, estudiante que murió por el derrumbe en el Tecnológico de Monterrey durante el sismo del 19 de septiembre, pidió no demoler los edificios del campus Ciudad de México hasta que concluyan las investigaciones.

El miércoles pasado, el Tecnológico de Monterrey informó que demolerá más de la mitad de los edificios de su campus en la Ciudad de México por los daños que sufrieron durante el sismo.

"Me parece perfecto, pero no antes de que concluyan las investigaciones porque tienen que ser a partir de lo que ya fue, no pueden destruir lo que se tiene que investigar", dijo Enrique Azano González, hermano de Michel, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Enrique Azano dijo que la denuncia que su familia y la de Juan Carlos, otro de los estudiantes fallecidos, interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es para que se determine por qué colapsaron los puentes y, si así lo amerita, se finquen responsabilidades.

"Yo no busco atacar a alguien sino que se diga la verdad; que si hay algún responsable, que se aplique la ley, y si no hay, bueno, fue cosas de la naturaleza, del destino", dijo.

Sobre el peritaje que hizo el Tecnológico sobre los puentes que colapsaron, según el cual las bases de estos eran muy cortas para sostenerlos ante vibraciones 'inéditas', dijo que la institución "no puede ser juez y parte", por lo que es necesario que una autoridad externa haga otro peritaje.



"No es mi objetivo ni el de mi familia compensar esto con dinero porque no se puede. Nosotros ya tuvimos una pérdida y no vamos a ganar nada con esto, pero es para tener un antecedente y que estas cosas no sucedan de nuevo", aseguró.

