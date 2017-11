No me han notificado de cese; pediré licencia: delegado de Venustiano Carranza

Ciudad de México

El jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera y el diputado local del PRD José Manuel Ballesteros, aseguraron que no han sido notificados sobre la destitución, sin embargo el delegado pedirá licencia a su cargo mientras se les entrega una sentencia definitiva.

"Voy a pedir licencia, se la estaré entregando al jefe de gobierno y estaré pendiente en cuanto se me notifique", dijo Moreno.

"No hemos sido notificados hasta este momento", dijo Ballesteros, " todavía no tenemos la sentencia total o definitiva".

El delegado Israel Moreno afirmó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es por corrupción, sino por un tema administrativo.

"Como delegado he estado con la frente en alto; definitivamente no estoy aquí por un tema de corrupción o por desvío de recursos, es un tema administrativo, meramente administrativo", dijo en conferencia de prensa el jefe delegacional de Venustiano Carranza.



Por su parte, el diputado perredista dijo que no se escudará en su fuero y continuará trabajando mientras espera para conocer la resolución del alto tribunal.

Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, destacó que se trata de un asunto administrativo y el juez no consideró que la delegación no tenía facultades para expedir credenciales de verificación a establecimientos mercantiles.

#EnConferencia destacamos que expedición de credenciales a verificadores es ajena a facultades delegacionales de @israelmorenori, hacemos respetuoso llamado a revisar su situación. pic.twitter.com/yxNanXrq9D — Leonel Luna (@leonel_luna) 8 de noviembre de 2017

"Al expedir esas credenciales, se estaría violando la Ley de Servidores Públicos e incurriendo en un delito porque no tenemos atribución para expedir esas credenciales", explicó Moreno.

Mostré documentos del pago de laudos por 7mdp que marca la #SCJN, sin embargo, no está en las facultades delegacionales emitir credenciales. pic.twitter.com/1wihw0Yqmg — Israel Moreno Rivera (@israelmorenori) 8 de noviembre de 2017

El delegado agregó que pedirá una reunión con los ministros de la Corte para revisar detalladamente la resolución y sus valoraciones respecto al tema.

El vicecoordinador del PRD, Raúl Flores, afirmó que rechazan cualquier estigmatización que se quiera hacer en contra de sus compañeros, porque no han realizado actos ilegales que pongan en riesgo el patrimonio de la demarcación y de sus habitantes.

"El calificativo no aplica porque no violentaron, es más no se compulsó el derecho, ni siquiera la situación económica porque se hizo el pago", dijo.

