La delegación BJ reubicará a comerciantes en corredores

Ciudad de México

El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Roehrich, anunció la reubicación de comerciantes en la vía pública a corredores comerciales donde no obstruyan el paso peatonal.

Luego de reinaugurar el Parque San Simón, Von Roehrich, manifestó que una de las prioridades en su gobierno ha sido garantizar el reordenamiento del comercio en vía pública, por lo que reiteró que aquellos comerciantes que tengan permiso serán reubicados en corredores comerciales que no obstruyan el paso peatonal.

Sin embargo, dijo, esa medida sólo aplica para aquellos que están regulares, pues aseguró que quién no tenga permiso se tendrán que retirar.

"Seguimos trabajando de la mano a través del diálogo con todos los comerciantes informales, no sólo de esta zona, si no de todas las colonias. Llevamos a cabo reuniones con los liderazgos para hacerles ver que tenemos que reordenarlos en nuestros corredores comerciales, y quien no esté dispuesto lo vamos a tener que verificar y clausurar", expuso.

Anunció también que se llevará una propuesta al Comité de Nomenclatura de la delegación, integrado por servidores públicos, contraloría interna y vecinos, para que cambiar el nombre, del Parque San Simón y renombrarlo Parque "Carlos Monsiváis".

"Considero que este escritor y periodista además de haber sido vecino distinguido de la colonia San Simón, representa a uno de los hombres más intelectuales y más importantes de la época contemporánea en la historia de México", añadió.

El Parque San Simón tuvo una renovación total del Foro cultural homónimo, una nueva fuente bailarina, luminarias de luz blanca y color; cámaras de videovigilancia conectadas al C2 de la delegación y estas a su vez, al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la capital, monitoreado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Las cámaras instaladas en nuestros parques ya están dando resultados. Les comparto el caso del parque San Simón. pic.twitter.com/KWrZh2ugOh — Christian von (@Christianvonroe) 14 de noviembre de 2017

De igual forma, cuenta con bancas nuevas; juegos Infantiles de alta calidad espacios deportivos renovados; nueva pista de tartán, rehabilitación total del área preferente para mascotas; nuevos cestos de basura e internet gratuito.

El delegado explicó que con la ayuda de las cámaras de video vigilancia las cuales consideró que han funcionado muy bien, se ha podido monitorear el actuar de las personas que acuden a los parques, incluso se ha logrado la detención de algunas que consumen drogas y fueron remitidas a las autoridades correspondientes.





EB