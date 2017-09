Sismo en México Día 1: la sorpresa y la reacción solidaria

El golpeteo en el piso aumentó su intensidad, miradas de confusión se cruzaron, "¿está temblando?", dos segundos bastaron para despejar las dudas, la alerta sísmica se encendió y el movimiento incontrolable obligó a la gente a replegarse a las áreas de seguridad: junto a columnas de los edificios o debajo de escritorios.

El temblor duró segundos, segundos que se alargaron indolentes. Aún después de que terminó, nadie se pudo mover de las áreas de seguridad hasta pasados dos minutos pues los edificios seguían tambaleándose.

La información comenzó a fluir:

(Imagen: Servicio Sismológico Nacional)

El mismo día que la Ciudad de México, con la bandera a media asta y un mega simulacro, recordaba que 32 años atrás fue asolada por un sismo que dejó miles de muertos, la ciudad volvió a moverse.

Tanto sociedad civil como autoridades se movilizaron rápidamente. La lección de 1985 hizo que, después del sismo y repuestos del susto, sociedad civil y autoridades salieran a verificar construcciones, ver cómo ayudar, comenzar a quitar escombros.



En la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se registró una falla eléctrica en las líneas 4, 5, 8, 12 y A. En las calles, repletas de gente, se comenzó con el recuento de daños: aunque en un inicio se hablo de 44 edificios colapsados, las autoridades ajustaron la cifra a 39.

(Foto: AFP)

Apenas media hora después del sismo, a las 13:50 horas, el presidente Enrique Peña Nieto llamó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y se activó el PLAN DN-III-E.

A las 14:17 horas, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que las clases en todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Morelos, fueron suspendidas hasta nuevo aviso; mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió todas sus actividades para revisar las pistas y las instalaciones y reanudó los vuelos a las 16:00 horas.

Ante el caos en las calles, las autoridades llamaron a mantener la calma y liberar vialidades para atender las emergencias que generó el sismo. Además, informaron que el teléfono 911 de emergencias está disponible para atender los llamados.

(Foto: EFE)

Ante la situación de emergencia en la ciudad, todos los servicios de transporte público de la Ciudad de México, se abrieron gratuitamente para todas las personas, incluido el Metro, Metrobús, Tren Interurbano y el transporte concesionado.

Los primeros reportes de personas fallecidas fueron: 42 en Morelos y cuatro en Puebla. No fue sino hasta pasadas las 15:40 horas que los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México revelarían que, inicialmente, se reportaban cuatro y cinco personas muertas respectivamente.

Poco a poco, comenzaron a viralizarse videos y fotografías de los distintos derrumbes de edificios en la Ciudad de México, las zonas más afectadas fueron la colonia Roma, Condesa, Del Valle y distintos puntos de las delegaciones Coyoacán y Xochimilco.

Al fallar las líneas telefónicas, las redes sociales se convirtieron en la principal vía de comunicación para enviar o recibir información: a las 16:00 horas Facebook activó el protocolo de comprobación de seguridad, más tarde lo haría Google y Whatsapp fue una de las principales formas de comunicación.

Los presidentes de distintos países comenzaron a enviar a través de Twitter mensajes de apoyo para México, incluido el presidente estadunidense Donald Trump quien, tras el sismo del 7 de septiembre que azotó a Chiapas y Oaxaca tardó casi una semana en mostrar solidaridad.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.