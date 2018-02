Mancera: Constitución de CdMx, punta de lanza para un gobierno de coalición

Ciudad de México

A un año de su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México "es punta de lanza para el cambio de régimen hacia un gobierno de coalición", dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"La primera Constitución de la Ciudad de México es punta de lanza para el cambio de régimen hacia un gobierno de coalición. En este ejercicio de pluralidad la constitución es, no tengo ninguna duda, un parteaguas a la hora de lograr los consensos de diversos actores políticos.", dijo desde el Palacio del Ayuntamiento durante el marco del primer aniversario de la Carta Magna local.

Mancera comentó que "la Constitución no puede por sí sola con todo. No nos debemos equivocar, no es solo un texto. La constitución la tenemos que hacer realidad nosotros cuando participamos en sus tareas, cuando observamos sus mandatos, cuando nos convocamos a procesos electorales con espíritu democrático (...) cuando privilegiamos el diálogo sobre la confrontación como un método".

TE RECOMENDAMOS: Publican la Constitución de la Ciudad de México

Agregó que la Carta Magna local ha sido reconocida por su contenido progresista, de avanzada, de un reflejo fiel de la naturaleza comunitaria y de anteponer el interés colectivo sobre el interés propio, por la Organización de las Naciones Unidas.

Acompañado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y del comisionado para la reforma política, Porfirio Muñoz Ledo, quienes impulsaron la este proyecto, comentó que la Constitución revaloriza el valor, el alcance, el verdadero contexto de lo individual y de lo colectivo.

Así como las condiciones básicas indispensables para el desarrollo integral de cada persona, contempla los derechos de todas, exalta la libertad como máximo valor humano y busca que la dignidad sea el hilo conductor de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.

El mandatario aseguró que en el trabajo previo mucha gente pensó que era un sueño guajiro, que sería de nueva cuenta una declaración política o una oferta de campaña que no llegaría nunca a su punto final.

"La reforma política de la Ciudad de México (fue) algo que mucha gente pensó que sería un sueño guajiro, que sería de nueva cuenta una declaración política o una oferta de campaña que no llegaría nunca a su punto final; volvería a ser parte del debate, parte de la tarea y del discurso, sin embargo el empeño de muchas personas dio al punto de culminación de esta tan añorada reforma política", comentó.