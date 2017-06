Tras riña en graduación del Cumbres, piden regular fiestas

Ciudad de México

El Consejo Nacional de la Abogacía presentará a las autoridades federales, locales y estatales una propuesta para regular las fiestas de graduación, el consumo de alcohol y la prohibición de los 'after' en dichos eventos.

En conferencia de prensa, el presidente de la Conabogacía, Jorge Ricardo García Villalobos, dijo que es necesario emprender una campaña para prevenir el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes estudiantes e instalar arcos detectores de metal en las fiestas, luego de que el fin de semana pasado ocurriera una pelea entre estudiantes del Instituto Cumbres y el Instituto Irlandés, en la fiesta de graduación de los primeros.

Agregó que desde la Secretaría de Educación Pública, asociación de padres y autoridades de cada escuela deben involucrarse en la organización de las graduaciones y prohibir el 'precopeo' para evitar cualquier riña.

"Lo que sí propone este consejo nacional es: no podemos seguir permitiendo que haya 'afters' en las graduaciones, no podemos seguir permitiendo que el alcohol corra inmisericordemente y que haya barras en las pistas de baile, no podemos permitir que las cenas se limiten a servir los platillos a las nueve de la noche y cuando hay una cantidad de alcohol, dónde los padres somos corresponsables y no se den alimentos que en un momento dado inhiban este consumo", explicó.

Mencionó además que el consejo está en contacto con las partes involucradas en el conflicto y les recomendó no denunciarse entre sí para evitar un pleito legal innecesario, cuando ya se está buscando un acuerdo extrajudicial.

Dijo además que las familias de los jóvenes que se pelearon se conocen y por eso están buscando llegar a un acuerdo, debido a que únicamente se trató de una pelea que no pasó de las lesiones.

El abogado dejó en claro que los involucrados en la pelea no fueron los graduados sino amigos que llegaron al "after".



"No es un acto porril, no es un acto delincuencial, no es un acto de pandillerismo, simplemente tenemos que poner las cosas en su justa dimensión, se trata de una pelea en donde ambas partes tienen la culpa, no fueron los graduados los que se pelearon, esto es bien importante, fueron amigos que ni siquiera van en estas instituciones los que estuvieron presentes y los que generaron este problema", agregó.

El abogado mencionó que fueron cinco jóvenes lesionados y dejó en claro que los involucrados en la pelea no fueron los graduados, sino amigos que llegaron al 'after'.

"Ellos nos buscaron a nosotros, entonces están identificados, son amigos, quieren que nosotros les ayudemos a iniciar una campaña nacional para evitar este tipo de situaciones, para parar la supuesta rivalidad y conflicto que en un momento dado se pueda dar en las escuelas y lo que sigue es impulsar este movimiento entre los abogados, porque ninguna asociación de abogados en el país se ha pronunciado", concluyó.

