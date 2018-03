Comisión de Reconstrucción no arrancará de cero: Tungüí

Ciudad de México

El nuevo comisionado para la reconstrucción en la capital, Edgar Tungüí, anunció que la Comisión que encabeza no arrancará de ceros y retomará los diagnósticos realizados por su antecesor, Ricardo Becerra, para reactivar los apoyos a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Obras mencionó que como primer objetivo se revisarán los avances en cada uno de los 45 subprogramas para la reconstrucción con el fin de dar el visto bueno a quienes hayan solicitado recursos.

"Me parece que es una ventaja no empezar de ceros, sabemos lo que hay y la idea es retomar de manera inmediata los trabajos, no se trata de esperar a tener un diagnóstico sino seguir trabajando en la línea de acción que ya conocemos y reforzar para dar la atención oportuna", explicó.

Dijo que trabajarán como asesores externos de la comisión Xioly Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, la investigadora de la UNAM, Loreta Castro y Mauricio Merino, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.









IRH