Padres de familia exigen nuevo peritaje en Colbach 2

Ciudad de México

A una semana del sismo magnitud 7.1 que azotó la Ciudad de México, las clases en escuelas de educación básica y de media superior se han normalizado poco a poco, siempre y cuando los planteles presenten el peritaje estructural solicitado por la SEP.

El Colegio de Bachilleres 2, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, está en la lista que publocó la SEP este lunes para regresar a clases; sin embargo, los alumnos denunciaron sentirse inseguros, ya que acusaron que las estructuras están muy dañadas.

Padres de familia de alrededor de 100 alumnos exigieron una nueva revisión después de que los jóvenes documentaron las condiciones en las que varias estructuras de la escuela habían quedado tras el sismo, temiendo por su seguridad y la de los docentes.

Muchos de los estudiantes manifestaban que al ingresar a los edificios y subir por las escaleras estos presentaban movimientos en la estructura.

"Los edificios están muy mal. La verdad yo ya ni quiero subir a donde me tocó clase porque sentimos que se mueve y que con cualquier movimiento brusco se puede venir abajo", declaró Lilia, estudiante del plantel.

Los padres de familia, en compañía de sus hijos, se manifestaron frente al colegio para exigir que se les mostrara el dictamen correspondiente de Protección Civil.

Sin embargo, sólo obtuvieron evasivas, puesto a que el documento que expusieron en la entrada del plantel carecía de las acreditaciones legales requeridas y sólo tenía un sello de la propia dirección del colegio.

"En principio, estaba dando la cara la subdirectora de la escuela, quien nos presentaba varios argumentos para exhortarnos a dejar que los muchachos retomaran sus clases. Pero nosotros (los padres de familia), le pedíamos que nos mostrara los dictámenes pertinentes en donde se mostrara el peritaje de algún ingeniero o de algún arquitecto dando el 'visto bueno' a las estructuras; sin embargo, siempre nos respondieron con evasivas", dijo Juan Manuel Rodríguez González, padre de familia.

Tras las negaciones y la actitud de negligencia por parte de los responsables del plantel, los padres bloquearon por algunos minutos la Avenida de los 100 Metros. Fue hasta entonces que Laura Beatriz García Barajas, directora del plant, salió y anunció la suspensión de las labores.

"A mí no me importa que mi hijo tire el semestre. No me importa. Aquí hay que cuidar vidas porque el plantel se encontraba en muy malas condiciones y así evitamos una tragedia como la que hemos visto. En ningún momento me niego a que se lleven a cabo las actividades académicas; pero las condiciones en las cuales se encuentra el plantel no son las ideales para que éstas se lleven a cabo", señaló el señor Rodríguez.

Poco después llegó un grupo de Protección Civil y realizó un recorrido por la escuela en compañía de la directora. Al concluir la revisión, padres de familia intentaron obtener respuesta, pero sólo les confirmaron que era válida la revisión pasada.

"Sólo queremos que exista seguridad tanto para los estudiantes como para los maestros. Solicitamos a la directora que se realice un nuevo peritaje que cuente con las normas legales establecidas. Queremos que se vuelvan a revisar las instalaciones y que se haga a conciencia", pidió Patricia Delgado, otra madre de familia.