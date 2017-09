Tras 4 horas de labores, rescatan cuerpo de ruinas del Rébsamen

Ciudad de México

Tras 4 horas de labores, el cuerpo de una mujer fue rescatado de los escombros del colegio Enrique Rébsamen, en la delegación Tlalpan, Ciudad de México.

El cadáver fue localizado a las 16:14 horas, a cinco días del sismo de magnitud de 7.1 que azotó a la Ciudad de México y a cinco estados más.

Uno de los perros rescatistas que participó en la búsqueda del cuerpo sufrió una fractura en una de sus patas, por lo que tuvo que ser sacado por su manejador.

Con este hallazgo, suman 26 muertos, 19 niños y 7 adultos, y 11 menores rescatados con vida del colegio Rébsamen.

En el lugar sólo se ha visto a un hombre que espera rescaten a su esposa, quien laboraba como personal de intendencia.

El hombre tendrá que reconocer el cuerpo para determinar si se trata de su esposa María Reina Dávila, de 32 años.

Dávila era trabajadora de intendencia del colegio que albergaba a casi 400 alumnos y de la casa de la directora y dueña de la escuela.

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que por la información que se cuenta, "sólo se tenían indicios de ser esta la única persona desaparecida en el lugar".

Sin embargo, afirmó que se continuará con la búsqueda de nuevos indicios de personal posiblemente atrapado entre los escombros.

"Se precisa que por el momento no se realizará la demolición del edificio apuntalado y que no se utilizará ningún tipo de maquinaria pesada para remover escombros, hasta que se tenga la plena certeza, con los dictámenes de las autoridades correspondientes, de que no existe personal con vida o sin ella, en el edificio colapsado", indicó.

Hasta el momento, no hay más personas que reclamen seguir con los trabajos de búsqueda para localizar a algún familiar.