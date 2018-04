Raúl Flores: Sheinbaum ocultó documentación de Colegio Rébsamen

Ciudad de México

El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró que el Colegio Enrique Rébsamen, que resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre, no contaba con el uso de suelo para su legal funcionamiento como escuela, ya que es para zona habitacional.

En conferencia, informó que ello derivó de información solicitada vía transparencia en noviembre de 2017 al InfoDF con respecto al caso del Colegio Rébsamen, y cuya respuesta se dio en febrero de este año.

Puntualizó que los predios ubicados en Rancho Tamboreo con los números 11 y 19, mismos que resultaron colapsados, sí contaban con derechos para preescolar, primaria y secundaria.

"En Rancho Tamboreo 19 y Rancho Tamboreo 11 es donde se ubica el edificio colapsado. En esta zona, área habitacional, totalmente habitacional, sí tuvo derechos para jardín de niños, pero debió haberlos perdido cuando se empieza a anexar predios ilegalmente en este colegio y cuando empieza a alterar el giro y ahí empiezan a aparecer documentos falsos tratando de legalizar", dijo.





Mientras los predios de Calzada de las Brujas 34, y Calzada de las Brujas 40, colonia Nueva Oriental, en la delegación Tlalpan, tienen uso de suelo habitacional.

"En esta zona habitacional, sí tuvieron derechos para jardín de niños, los cuales debió haberlos perdido cuando se empieza a anexar predios ilegalmente y empieza a alterar el giro", dijo.

Subrayó que no sólo tiene que ser investigada la administración de Claudia Sheinbaum, ex delegada en Tlalpan, sino además los anteriores jefes delegacionales de esta demarcación, que en su momento fueron militantes de PRD.

El vocero de la coalición Por la CdMx al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, ocultó documentación del Colegio Rébsamen.

"Debieron haber suspendido, lo que manda la ley es la suspensión de actividades por el tipo de giro que tiene la característica de que (la escuela) convivía con una casa habitación, cosa que no se refleja en los documentos de la delegación", dijo Raúl Flores.

"La jefatura delegacional sabía que el colegio no cumplía con los requisitos básicos para obtener el programa interno de protección civil, fue omisa al no aplicar lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley del Sistema de Protección Civil y no suspender las actividades del colegio", señaló Flores.

Finalmente, el diputado Jorge Álvarez Máynez señaló que la investigación demoró seis meses, gracias a que Sheinbaum ocultó la documentación del Colegio Rébsamen.