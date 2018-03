"Me preocupa vida de mi hijo"; papás piden que CNDH atraiga caso de Marco Antonio

Ciudad de México

Los padres de Marco Antonio, el joven que desapareció el 23 de enero luego de ser detenido por policías en la estación El Rosario del Metrobús, pidieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de su hijo.

En un video publicado en la página de Facebook de la Red por los Derechos de la Infancia en México, los padres del joven, Edith Flores y Marco Antonio Sánchez, acusaron omisiones de las autoridades capitalinas y de la visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Hilda Téllez Lino.

Dijeron que no es posible que su hijo haya escapado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pues está muy vigilado y que eso les causa preocupación.

"El hecho de que se salga de un hospital cuando hay muchos filtros (de seguridad), me causa preocupación por su vida e integridad. Después de todo no sé si el medicamento sea el adecuado, esto hizo una incomodidad, no lo echan a la calle porque no pueden", dijo Edith Flores, madre del estudiante.

Ambos padres sostienen que Marco Antonio fue víctima de una desaparición forzada y que las autoridades capitalinas intentan justificar su detención.

"¿Qué más elementos quieren para justificar que fue una detención forzada? Desde el Metrobús iba inconsciente. Como vieron que se les pasó la mano no sé a dónde lo fueron a botar ", denunció la madre de Marco Antonio.

"Pedimos que la CNDH entre, por las anomalías, la local (CDHDF) sólo quiere dar lo que pasó aquí y debe investigarse lo que sucedió en el Estado de México", exigieron.

A más de mes y medio de haber sido internado en el hospital, los padres dicen que la salud de su hijo ha mejorado físicamente, pero que a nivel psicológico el avance es lento.

Los padres de Marco Antonio piden justicia para su hijo y que su caso sea un precedente para que no ocurran las omisiones de autoridades frente a casos de desaparición forzada.



EB