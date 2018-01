CdMx tendrá clínica de neurodesarrollo en Iztacalco

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México abrirá una clínica de neurodesarrollo y estimulación temprana en el Hospital Pediátrico de Iztacalco.

Luego de regalar juguetes a niños hospitalizados en este nosocomio, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a que la clínica estará dando servicio dentro de tres meses.

"El objetivo va a ser fortalecer precisamente el desarrollo adecuado de los niños y de las niñas, detectar dónde se requiere colocar mucho más atención o terapias especiales, tratamientos especiales, a niños o niñas en edad temprana.

"Vamos a estar vigilando por ejemplo los casos de bebés prematuros, los casos de bebés que requieren atención médica por desfases en el desarrollo motor, cuando decimos que el niño o la niña no se ha sentado, verdad, las mamás ya saben, las abuelitas nos dicen ya no es normal", dijo.

Agregó que este nuevo centro de atención servirá para fortalecer los servicios de salud para los capitalinos pues los tratamientos tienen un costo muy elevado.

"Cuando los niños no están masticando sólido, también es otro síntoma que hay que poner cuidado y que vamos nosotros a atender aquí. Aquellos bebés que no están emitiendo sonidos, que no hablan cuando tienen que empezar a hablar, luego esos tratamientos son muy caros si lo haces de manera privada, son clínicas muy costosas", agregó.

Mancera Espinosa señaló durante el periodo electoral que se avecina estará dando cifras concretas de los avances que ha tenido su administración.

"Por más que vienen tiempos electorales y se digan muchas cosas, ahí están los números, las cifras no mienten, por esos en las mañanas voy a seguir presentando estas cifras, para que se vean, las cifras de incidencia delictiva, de 2000 para acá, de contaminación, de generación de empleo, de muchas cosas vamos a estar platicando", añadió.









IRH