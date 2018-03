Abre la UNAM clínica contra las adicciones

Ciudad de México

La Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria abrió la Clínica de Atención Integral para las Adicciones, la cual empezó a operar ayer, y en una primera etapa, atenderá a la comunidad universitaria de entre los 12 y los 30 años, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas.

La clínica responderá a las necesidades de los universitarios con un método único en México, herramientas propuestas por la Organización Mundial de la Salud para la detección y la atención del consumo de sustancias, en conjunto con tratamiento psiquiátrico pertinente en las diversas problemáticas de salud mental asociadas al consumo.

Al anunciar la operación de la clínica, se dio a conocer que el universitario que asista con problemas de adicciones de manera voluntaria recibirá "una intervención psicoterapéutica conductual contextual", para analizar conductas problemáticas y factores de riesgo presentes por el consumo: más que evitarlos se busca que el entorno no obstaculice el desarrollo personal y profesional.

El paciente tendrá acompañamiento de una trabajadora social psiquiátrica "en todo momento", que apoyará en la generación de redes que puedan ser de utilidad para el estudiante.

Los interesados deberán acudir a la clínica, para agendar una cita, las oficinas se ubican frente a la Facultad de Medicina, tendrá que presentar su credencial de la Universidad Nacional Autónoma de México y pagar una cuota de recuperación de 50 pesos por consulta.

La casa de estudios también ofrece atención en el Centro de Prevención y Atención de Adicciones UNAM, que pertenece a la Facultad de Psicología. El servicio se solicita a través de una llamada telefónica al 56-58-39-11 o envíar un correo electrónico. La atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

En su página de Facebook se explica que ninguno de los tratamientos que se ofrecen requiere ser internado, ya que son de consulta externa y son atendidos por psicólogos clínicos especializados en el área de las adicciones.

Los tratamientos tienen una cuota de recuperación variable que se establece después de la primera entrevista; sin embargo, es muy accesible. Estos son breves, su duración varía de acuerdo con el grado de dependencia.

El promedio es de dos a tres meses, se asiste semanalmente a una sesión de una hora. Son tratamientos con enfoque cognitivo conductual, los cuales tienen como objetivo que las personas adquieran habilidades para enfrentar situaciones cotidianas sin recurrir al uso de sustancias, disminuyendo de esta forma el riesgo de consecuencias negativas y promover una vida libre de consumo de drogas.

El servicio, se informó, se brindan tanto a población universitaria (estudiantes, administrativos y académicos) como al público en general de entre 14 y 65 años de edad.

Se explicó que los menores de edad deben asistir en compañía de un adulto.

"Guardia, insuficiente"

Luego de manifestar que no está de acuerdo con que haya guardias armados en la UNAM para controlar el narcomenudeo, el ex rector José Sarukhán admitió que "el problema es severo, sí, porque los guardias de ahí no tienen la capacidad para lidiar con estas cosas".

Comentó que "lo peor que puede hacer la universidad es convertirse en una especie de procuraduría de la República o de bastión de defensa militar, esa no es la función de la UNAM o de cualquier universidad para ese caso".

Tras su participación en la 23 entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, quien dirigiera la casa de estudios de enero de 1989 a enero de 1997, refirió: "La autonomía de la universidad tiene que ver con su autogobierno con sus formas de tomar decisiones académicas y con la libertad de cátedra".

Expuso que "se ha planteado mucho que guardias armados sería una solución, entre otras cuestiones, pero creo que se requiere primero un cambio fuerte en la sociedad, impulsado también por los gobiernos federales y locales para realmente controlar este problema severo que afecta a los jóvenes básicamente, pero que tiene como daño colateral al resto de la sociedad".