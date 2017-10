Sheinbaum no teme que Monreal le reste votos

Ciudad de México

La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, afirmó que no teme que su homólogo Ricardo Monreal le reste votos en la contienda por la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2018, porque "ni siquiera sabemos si va a ser candidato".

En entrevista al salir de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la ex secretaria del Medio Ambiente, dijo estar de acuerdo en lo dicho por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el fin de semana, y es que "le dijo no te vayas porque te vas a ir con la mafia del poder, me parece bien".

"Lo más importante para Morena es que estamos luchando por dos proyectos. Uno por la regeneración del país, es decir, acabar con la corrupción; y el segundo que está en contra de otro proyecto donde están todos los demás que buscan que prevalezca más de lo mismo. Cada quien debe tomar la decisión de qué lado va a estar", señaló.

Resaltó que no le preocupa que el caso del colegio Enrique Rébasamen afecte su imagen política, ya que han realizado todo lo posible para que el colapso de este inmueble derivado del sismo del pasado 19 de septiembre se resuelva lo más pronto posible.

"A nosotros lo que nos importa y lo demostramos cuando hicimos la denuncia penal, es la verdad y la justicia. Ahí estamos y estamos con la conciencia tranquila de que hicimos y estamos haciendo lo que está en nuestras manos", explicó.

Rechazó responder si en breve pedirá licencia como jefa delegacional para enfocarse completamente en su cargo como coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México.

"Vamos a ver qué pasa. Todavía hay tiempo. Estoy preocupada en la reconstrucción de Tlalpan, en los damnificados y todo lo que está pasando. Esa es mi responsabilidad", concluyó.

El fin de semana pasado, López Obrador, afirmó que buscara al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal para evitar que se "vaya con la mafia del poder".

A través de un mensaje, el tabasqueño, aseguró que requiere del apoyo de Monreal para transformar no sólo la Ciudad de México sino a todo el país.

Monreal ha dicho que a mediados de noviembre informará su decisión final sobre las propuestas de partidos de oposición para abanderarlo rumbo a la jefatura de Gobierno.



VJCM