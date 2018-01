Barrales culpa a Sheinbaum de violencia en mitin

Ciudad de México

La precandidata del PRD a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, culpó a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum de provocar y generar violencia en actos políticos para después victimizarse.

A través de sus redes sociales, la aspirante indicó que desde hace 18 días hizo un llamado a Sheinbaum para evitar la violencia, sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

.@Claudiashein hace 18 días te hice un llamado a evitar la violencia y no tuve respuesta. Lo hice porque estoy convencida de que las campañas electorales no se hacen provocando para después victimizarse. La #CDMX no merece esto. — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 4 de enero de 2018





"Lo hice porque estoy convencida de que las campañas electorales no se hacen provocando para después victimizarse. La Ciudad de México no merece esto. Claudia, de nueva cuenta, te invito a no generar violencia, la Ciudad merece que llevemos la fiesta en paz", tuiteó.

Finalmente, llamó a todos los precandidatos "a no caer en provocaciones, a cuidar de la ciudad que hemos construido, a demostrar por qué somos mejores".

JOS