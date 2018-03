Sheinbaum busca quitar control de agua a ‘valvulistas’

Ciudad de México

La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que en la Ciudad de México hay una crisis de agua, sin embargo, dijo que también se debe a la operación de valvulistas, la cual debe terminar.

"Desde hace mucho tiempo hay manipulación del agua, desde las pipas en algunas delegaciones como en el manejo de las válvulas y eso debe acabar, por eso estoy de acuerdo con el jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) en que esa no puede ser la manera de operar, la idea es modernizar el Sistema de Aguas", dijo.

En entrevista al término de su participación en "The Real Estate Show 2018", de Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la candidata de Morena respondió a las acusaciones de su adversaria, Alejandra Barrales, de que el desabasto de agua sea por una cuestión política para ganarse el voto y afirmó que no sabe cómo funciona el sistema de aguas.

"Ella puede decir lo que quiera pero, por ejemplo, la delegación Tlalpan lleva prácticamente mes y medio con la crisis del agua porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no envía suficiente agua por el sistema Cutzamala, ¡que me explique por qué razón!, a lo mejor no conoce muy bien como está el Sistema de Aguas", dijo.

"Si habla de válvulas es de los valvulistas, de hecho hay que acabar con ellos pues existen cuando hay tandeo de agua y el objetivo es terminar con esta práctica y permitir que hay agua todos los días. Es un proceso, no se resuelve de la noche a la mañana, pero en realidad es a partir de las propias delegaciones que tienen el control sobre los valvulistas, vean en dónde ha habido conflictos con ellos recientemente", agregó.

"Lo cierto es que hay una grave crisis del agua en la ciudad y que muchas veces hay un uso político del servicio del agua potable cuando es un derecho humano, particularmente en el tema de las pipas, por eso en Tlalpan hicimos un sistema de distribución de pipas totalmente transparente y electrónico que permite a la ciudadanía tener una sólo por solicitarla, independientemente de qué partido sea o en qué parte de la delegación viva, siempre y cuando tenga la carencia de agua", comentó.

Sheinbaum mandó a su adversario priista, Mikel Arriola, a practicar más Jai Alai para que se tranquilice.

"Mikel Arriola debe jugar más Jai Alai para que se serene un poco y que no se acerque a la mentira porque es muy mala compañera", dijo.

Sobre las acusaciones que Mikel Arriola hace en su contra y si interpondrá una denuncia por difamación, Sheinbaum respondió.

"Varemos cuál es el sustento que tiene, pero nosotros trabajaremos en el momento de la campaña. La mentira y la calumnia no son nuestra estrategia", expuso.

Respondió a la acusación que el ex director del IMSS hace sobre el presunto favorecimiento a algunas empresas inmobiliarias.

"Cuando fui secretaria del medio ambiente traté con muchísimos desarrolladores, pero el asunto aquí es que no ha habido ningún favoritismo para nadie, aquí se trata de que la ciudad tenga certeza en la inversión y al mismo tiempo una visión del desarrollo".

Agregó que existen inmobiliarios que tiene afinidad política, lo cual no está prohibido, "pero de ahí a que haya favoritismo no, porque ni la relación personal ni política están involucradas en la función de gobierno, siempre hay que ser transparentes y justos, vivir con el estado de derecho".

Subrayó que de llegar a la Jefatura de Gobierno hará una planeación de la ciudad que permita dar certeza independientemente de quien quiera hacer el desarrollo, "por ello les comenté a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que entre todos tenemos que tener un acuerdo por la sustentabilidad y la visión a largo plazo de la ciudad y en esa medida habrá beneficio para todas y todos, principalmente para sus habitantes".

Argumentó que se pueden tener desarrollos inmobiliarios con la participación de la ciudadanía pues argumentó que "la ciudad debe crecer en donde esté la iniciativa privada, el gobierno, pero también las y los habitantes y la academia", finalizó.





