Mancera pedirá que se modifiquen reglas del Fonden

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que ya solicitó al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que se modifiquen las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para que puedan llegar recursos a la ciudad.

De otra manera, difícilmente esos apoyos llegarán a los habitantes de la capital, sostuvo.

"Con el secretario de Hacienda tuve comunicación telefónica; estamos buscando un diseño que pueda servirle a la ciudad, porque si nosotros atendemos a las reglas estrictas de Fonden, va a ser muy complicado, es lo que he platicado con ustedes", expuso Mancera.

"Alguien me decía de la colonia Condesa que está esperando el Fonden, pues no va a llegar porque el Fonden tiene reglas que te llevan a viviendas de 45 metros y que esté en pobreza, y algunos casos habla de pobreza extrema si no mal recuerdo".

Explicó que el gobierno busca un plan de reforzamiento para la Ciudad de México que tenga una orientación distinta a lo que actualmente permite el fondo.

Reconoció que trabajan con el Fonden porque son los recursos urgentes y ahora sólo les permite comprar palas, picos y para retirar cascajo.

"Sólo nos han permitido utilizarlo para retiro de cascajo, pues no nos hubieran entregado nada, hubiéramos nada más trabajado unas zonas del bosque quizá, 10 o 15 millones para retiro de cascajo, entonces eso es lo que no vamos a dejar que suceda", expuso.

"Vamos a buscar tener el máximo que pueda ser para la Ciudad de México, pondremos otra parte también. Echaremos manos de nuestro fondo que es lo que estamos planteando", añadió.

Mancera informó que se trabaja en la elaboración de un Plan Integral de Rescate, con acciones a corto, mediano y largo plazo para la ciudad.

Además de la presentación de quienes integrarán la Comisión por la Reconstrucción.

Mancera aseguró que hasta el momento no reciben donaciones de ningún organismo internacional y que los recursos federales son para gastos específicos.