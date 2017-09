Mancera reporta 94 muertos por sismo en la CdMx

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que hasta esta mañana suman 94 personas muertas en la Ciudad de México a causa del sismo de 7.1 grados que sacudió la capital y otras entidades del centro del país.



En entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa Despierta, Mancera aseguró que el rescate en las estructuras donde se presumen que aún hay personas vivas “va a seguir siendo manual, para no meter maquinaria hasta no tener la seguridad de que ya no hay personas con vida”.



Informó que la lista de estructuras severamente dañadas por el movimiento telúrico disminuyó de 45 a 39, pues se detectó que muchos inmuebles reportados con daños estaban repetidos.



Mancera dijo que además hay entre 500 y 600 edificios que van a requerir una revisión para estar 100 por ciento seguros de que no hay ningún riesgo; de estos, alrededor de 30 necesitarán de mayor cuidado.





