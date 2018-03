CDMX podría ser capital del ciclismo en AL: Mikael Colville-Andersen

Ciudad de México

Cineasta, autor de un popular blog de fotografía de ciclistas con réplicas en todo el mundo (Cycle chic) y consultor en diseño urbano, Mikael Colville-Andersen filma Life-Sized City, una serie sobre cómo se reinventan las ciudades y la forma en que cambia nuestra percepción sobre las grandes metrópolis.

Bangkok, Toronto, París, Tel Aviv, Tokio y Medellín forman parte de la primera temporada de esta serie para la televisión pública de Canadá. De paso en México, Colville-Andersen explica por qué eligió a esta ciudad para incluirla en la segunda temporada que se estrena en septiembre.

— ¿Quién es Mikael Colville-Andersen y por qué eres tan popular entre los ciclistas y diseñadores urbanos?

—¿Quién es Mikael...? Soy un niño de doce años que tiene la oportunidad de viajar por el mundo y conocer a toda esta gente maravillosa que está haciendo cosas muy positivas por nuestras ciudades. No sé por qué soy popular, quizá porque no tengo filtro; digo las cosas como las veo, no tengo que ser diplomático ni políticamente correcto. Soy alguien que está diciendo la verdad y la gente está feliz de escucharla como es.





—El trabajo que has estado haciendo conTheLife-Sized City es genial ¿por qué elegiste a México para grabar?

—Porque es una megaciudad muy interesante, con mucha gente haciendo cosas positivas por el ciclismo, pero también porel urbanismo. Es una ciudad increíble y en la serie de TV TheLife-Sized City estamos viendo temas como la desigualdad y cómo la gente está tratando de resolverla; la movilidad, claro, es un gran problema en cualquier ciudad pero también todo lo que tiene que ver con el urbanismo en las ciudades que visitamos.

—Mikael, esta no es tu primera visita a la Ciudad de México ¿qué ha cambiado desde que viniste a la inauguración de Sueños sobre ruedas, la exposición que inauguraron aquí los reyes de Dinamarca?

—Esa fue una gran visita, sí, hace ocho años ya. Laciudad es la misma y debería de serlo, no hay otro lugar en el mundo como la Ciudad de México, pero creo que hay muchas cosas pasando aquí, observo más respeto por los peatones, por ejemplo. Ahora, hay mucha gente que está diciendo: "¡Esperen!, esta ciudad puede ser mejor, no podemos esperar al gobierno, podemos hacerlo nosotros, con nuestras manos."

Eso es algo que he notado aquí pero también es algo que vemos alrededor del mundo. Los ciudadanos están diciendo: "Ya fue suficiente. Hagámoslo nosotros."

—¿Has tenido la oportunidad de visitar otras ciudades además de la Ciudad de México?

—No, pero sí he escuchado lo que está pasandoen Puebla y Guadalajara, ese también es mi trabajo: saber lo que pasa en las ciudades alrededor del mundo, tenerlas en mi radar.

—Hay una gran invasión de bicicletassin anclaje, dockless,en las grandes ciudades y tú has sido muy negativo al respecto ¿por qué?

—Tenemos un buen sistema. En más de mil ciudades en el mundo hay bicicletas ancladas y compartidas, sin embargo, las nuevas bicicletas chinas están llegando y están por todas las calles. Es desastroso y estamos viendo que en muchos lugares se están retirando. Una de las compañías,Gobeebike, acaba de salir de Francia hace pocos días. La gente en París y en Francia ama sus espacios públicos, los respetan, están orgullosos de ellos. Como aquí en México y en toda Latinoamérica. Entonces hubo un rechazo público y ahora estas compañías se están saliendo. Hacen nuestras ciudades desastrosas; soncompañías privadas explotando el espacio público y ganando dinero, ynunca debería de ser el caso, eso está mal, y son desastrosas. Están en todos lados, no es intuitivo.Si quieres tomar el autobús, vas a la parada; si quieres tomar una Ecobici, vas a la parada de Ecobici. Esto es transporte, así es como lo hemos hecho por más de 100 años y ahora tienes todas estás bicis por todos lados, y tienes que buscarlas y "¡oh no, está rota!", y es a esta manera china que, en países en los que respetamos nuestros espacios públicos, deberíamos decirles: "¡No!".

—Has tenido la oportunidad de visitar Buenos Aires y otras partes de Latinoamérica,¿qué has aprendido de los activistas y ciclistas latinoamericanos?

—Pienso que la cultura del activismo es muy fuerte en Latinoamérica. En América del norte es un poco aburrida, es demasiado académica. En Europa tenemos ciudades que funcionan muy bien, entonces, de alguna manera, nosotros no necesitamos el activismo como lo hacíamos en los sesenta y setenta. Aquí todavía necesitan activistas y hay una completamente nueva generación de activistas, gente educada que ha viajado por el mundo y dicen "En París se hacen cosas geniales, enCopenhague, enTokio." Están trayéndolos a Latinoamérica y dicen "Esto es suficiente. Podemos cambiar nuestras ciudades” La cultura activista en Latinoamérica es muy impresionante.





—¿Qué ciudad está liderando el cambio en América Latina?

—Creo que en gran escala son Ciudad de México y Santiago de Chile. He escuchado muchas cosas sobre estas dos ciudades, también he escuchado cosas buenas sobre Puebla y Guadalajara pero nada sobre Monterrey, absolutamente nada sobre Monterrey…

—Nuestra ciudad—carro

—¡Absolutamente! Es Houston, ¡oh Dios!, es absurdo, sí hay muchos pequeños grupos de activistas, pero hablando de gran escala, son Ciudad de México y Santiago de Chile.

—¿Has observado algo negativo?

—Jajaja, sí, hay mucho trabajo qué hacer en una ciudad tan grande como México, quiero decir si hablamos de bicicletas. Cuando yo vine México hace ocho años y nos vimos, la ciclovía en Reforma era nueva, Ecobici era nuevo, pero el tráfico de ciclistas que acabo de ver ahora en Reforma es sorprendente. Sin embargo, es sólo Reforma, donde tienen ciclovías protegidas, donde las bicicletas están protegidas de los carros, lo que nosotros hemos tenido durante 100 años en Dinamarca, así es como diseñas para bicicletas.

Lo que hemos visto es que tienen carril bici en otras partes de la ciudad, pero sólo están pintados y los carros no los respetan, no hay una barrera entre los ciclistas y los carros…

—… Una barrera física.

—Están poniendo dinero en pintar carriles para bicis pero no están poniendo dinero en diseñar infraestructura ciclista, infraestructura que tiene 100 años de antigüedad y que funciona. Ustedes podrían estar cinco veces más adelante si diseñaran bien desde el principio. Si todos los carriles bici que hay en la ciudad fueran como los que hay en Reforma, para separar a los automóviles. Tienen el deseo pero están diseñando mal ¡es de locos.

--¿Qué tendría que hacerse?

Cada ciudad en única ¿Sí? En la Ciudad de México hace ocho años dijeron “¿Bicicletas? ¡No somos Copenhague!” Pero sí, todas las ciudades del mundo son Copenhague, por setenta o setenta años, todos usamos bicicletas en nuestras ciudades y, creo que es importante entender que el diseño de la infraestructura para las bicicletas ya está resuelto, hemos trabajado en él por 100 años, tenemos los diseños perfectos que funcionan en Copenhague pero puedes copiarlos y pegarlos en la Ciudad de México y, puedes tener mucho más éxito si inviertes un poco más en infraestructura que protege la bicicleta, que da prioridad a la bicicleta como transporte; ustedes tienen un gran problema de tráfico en la Ciudad de México y tienen una solución, justo ahora tienen 700,000 personas usando bicicletas a diario, de los datos recientes que he visto, eso es asombroso, pero todas las ciudades del mundo están creciendo y en la Ciudad de México alguien debería de darse cuenta que alguien ya descifró el diseño, copia y pega, no hay que ser tan orgullosos y tomemos ideas de otros países, porque otros países también pueden tomar buenas ideas de México. Todos podemos usar las buenas ideas, esta ciudad podría ser la capital de la bicicleta de toda América en 5 años si se diseña bien.

--¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en la industria automotriz? Autos autónomos, híbridos o eléctricos como solución de movilidad.

--Es interesante ver cómo los últimos 10 años la industria automotriz ha estado asustada, se han dado cuenta que nos hemos movido a una nueva era de urbanismo y los autos no tendrán el mismo papel. El alcalde de París, por 12 años, hasta 2012, Bertrand Delanoè, dijo y cito: “El hecho es que los autos no tienen un lugar en las grandes ciudades de nuestro tiempo”. Esa es la mejor cita y estamos hablando del alcalde de París, no soy yo o alguno otro urbanista, esta es una señal de que estamos cambiando hacia un nuevo paradigma y es un impulso que no puede ser detenido y, la Ciudad de México es tan innovadora y hay tanta innovación y las personas quieren que cambies y tienes las herramientas que necesitas, pero hay que hacerlo correctamente y, tratar de inventar tus propias solución es tonto cuando las mejores soluciones ya están disponibles.

No veo absolutamente ningún futuro para los vehículos autónomos, esto es Silicon Valley quien está soñando con un futuro alocado.

-- ¿Elon Musk?

-- ¡ElonMusk! ¡Por Dios! Tal vez vaya al espacio ¡Bien! Pero debería alejarse de nuestras ciudades, que se aleje del tema del transporte. Me refiero a, una ciudad inteligente, es una ciudad que aprende del pasado, no la que solamente puede ver al futuro, así que hemos tenido soluciones al transporte para ciudades pequeñas y grandes por 150 años, transporte público, tranvías, ahora tienen el Metrobus en la Ciudad de México, las bicicletas están regresando, tenemos todas las soluciones para el transporte, no necesitamos pensar solamente en tecnología, tenemos las soluciones ahora y podemos usar la tecnología para tal vez manipularlas un poco pero todo lo que necesitamos está ahí y hay otros problemas en la Ciudad de México, tienes todas las soluciones para el transporte si las quieres.