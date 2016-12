CdMx ofrecerá 15 mil cenas navideñas en el Zócalo

Ciudad de México

El próximo 24 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México ofrecerá 15 mil cenas navideñas en el Zócalo capitalino, la cual tendrá un costo de cuatro millones de pesos, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local dijo que además de la cena, habrá grupos musicales, imitadores y juegos infantiles para los niños; las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas y concluirán a las 22:00.

"El 24 es una fecha muy sensible como para que nosotros no tuviéramos eso, la sensibilidad de convocar a todas esas personas que están solas en la ciudad o porque simple y sencillamente no tienen la posibilidad de encontrar un menú navideño o un espacio dónde compartir", dijo Mancera.

La fiesta estará amenizada por los grupos: "Los cuatro pianos", "Orquesta de Tino Martin", "Banda Sinaloense", el mariachi de la Secretaría de Seguridad Pública y el coro de la fundación Ayuda y Solidaridad.

En el apoyo logístico y de servicio estarán participando diferentes grupos de scouts de la capital.

Te decimos cuál será el menú por si te animas a ir:

- Espagueti con lomo enchilado

- Pozole vegetariano

- Atún a la vizcaína con espagueti

- Tamales

- Romeritos con tortitas de camarón

- Pollo enchilado y puré de papa

- Pierna en salsa de ciruela pasa

- Ensalada de manzana y arroz con leche









