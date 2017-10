Seduvi: ocho delegaciones tendrán recursos del Fonden

Ciudad de México

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, informó que serán ocho delegaciones en las que se aplique el apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuya entrega se prevé a través de tarjetas.

Durante la reunión que sostuvo con integrantes de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, acompañado del titular de la Secretaría de Obras y Servicios capitalina, Edgar Tungüí Rodríguez, Gutiérrez señaló que serán los habitantes de ocho demarcaciones, las más afectadas, las que recibirán el apoyo federal, sin embargo no detalló cuáles serían.

"Las delegaciones que están reconocidas a través del Fonden son ocho solamente, después de superar esta calificación que se hacía de que en la Ciudad de México no se le aplicaban recursos porque no había pobreza patrimonial, ese es el término, aunque haya zonas que provienen de procesos autogestionarios de autoconstrucción donde claramente son equivalentes a lo que pasa en Chiapas o Oaxaca, entonces no se podía hacer esta discriminación y me parece correcto que se haya haciendo esta rectificación", señaló el titular de Seduvi.

En tanto, el titular de Obras y Servicios señaló que se tiene un aproximado de 100 inmuebles que serán demolidos, de los cuales hasta el momento hay 24 dictaminados, pero dijo que en las próximas semanas contarán con el censo definitivo.

Añadió que hasta el momento se han asignado 260 millones de recursos destinados a la demolición y el retiro de escombros pero aclaró que se requieren de 800 millones más para este mismo fin.