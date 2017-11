Tendrá CdMx cámaras de última generación

Ciudad de México

Al concluir este año, el Gobierno de Ciudad de México tendrá operando 8 mil 500 cámaras de última generación para vigilar las calles, informó el director del C5, Idris Rodríguez Zapata.

En entrevista con MILENIO, el funcionario explicó que se renovarán mil 500 cámaras que ya tienen tecnología obsoleta y se sumarán a las 7 mil que se instalaron en esta administración.

En suma, la capital del país cuenta con 15 mil 310 cámaras, es decir, 55 por ciento serán de la tecnología más avanzada.

Estos dispositivos mandan la imagen en alta definición, tienen una mejor compresión para hacer más nítida la transmisión y son totalmente funcionales de noche al aprovechar la luz artificial; además, permiten ver con claridad rostros, colores y placas de automóviles, si es necesario.

"Estamos hablando de que vamos a sustituir de manera inmediata, por prioridad, porque estas cámaras están en obsolescencia total, alrededor de mil 500 cámaras. Hoy tenemos mil 383 que están sin imagen por obsoletas; son de cuando inició el proyecto en 2009", explicó Rodríguez Zapata.

Entre las mejoras tecnológicas se encuentran también cámaras que trabajan con visión nocturna, que tienen un sistema infrarrojo que permite vigilar principalmente la periferia de la capital, en zonas boscosas, carreteras y donde no hay alumbrado.

Mencionó que a las 6 mil 810 cámaras que datan de 2009 y que continuarán funcionando se les está dando mantenimiento que les permite seguir transmitiendo de manera correcta al centro de operaciones del C4.

El funcionario comentó que solo este año se han realizado más de 22 mil trabajos de mantenimiento a los dispositivos, con lo que se logró duplicar su vida útil, que es de cuatro años.

"Es un trabajo continuo que nos está permitiendo que estas cámaras sigan funcionando. Las que se instalaron al principio en la administración pasada y que hoy por el tiempo no tienen que estar operando, las hemos mantenido trabajando", puntualizó Rodríguez Zapata.

Franja lacustre

También para antes de que concluya el año, el gobierno de la ciudad ampliará la cobertura de la alerta sísmica.

Hasta este mes sumaban 11 mil 353 postes con altavoces, de los 13 mil 735 que miden nueve metros y que se pueden habilitar para emitir la alerta sísmica y tener botón de emergencia.

El proyecto consiste en instalar bocinas en los 2 mil 382 restantes.

En una primera etapa serán únicamente mil altavoces nuevos, dando prioridad a la franja lacustre de la capital que atraviesa las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y partes de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

"Se está privilegiando esta zona, que es la número uno que tuvo mayor afectación en el terremoto del 19 de septiembre y es la que consideramos de mayor riesgo", puntualizó el director del C5.

Agregó que también se colocarán altavoces en zonas escolares a las que no llega el sonido de alerta, también en áreas habitacionales, tanto unidades como residenciales, así como instalaciones estratégicas de la ciudad.

Hasta el momento continúa calculándose la inversión necesaria para concretar tanto la instalación de altavoces como de cámaras de seguridad. Después de hacer el análisis se hará la licitación para concretar el proyecto.

Rodríguez indicó que se está haciendo un análisis puntual para ubicar con precisión las zonas donde no hay alcance de la alerta sísmica, pues cada poste con altavoz tiene un alcance de hasta 300 metros.

"Tenemos cierto búfer o alcance del sistema de altavoces que nos permite tener alrededor de 300 metros de cobertura en las cámaras, entonces puede haber una instalada en una esquina con bocina y a 300 metros tener una videocámara con altavoz.

"Hay cámaras que no tienen altavoz que pueden estar cubiertas de la misma manera, es decir, no les pondremos altavoz porque tienen cobertura con otra poste. Este análisis nos está dando información de cuáles son las cámaras o los postes que sí realmente necesitan bocina por no tener una videcámara cercana que les pueda hacer llegar el sonido", apuntó.

A finales de noviembre, parque lineal en Viaducto

El parque lineal Viaducto, conocido como Ecoducto, y que va sobre el camellón central, en su primera etapa de Insurgentes a Monterrey, estará listo a finales de noviembre, anunció Miguel Ángel Mancera.

El jefe de Gobierno indicó que es un proyecto que se ha trabajado con vecinos e integrantes de asociaciones civiles, ya que era un espacio utilizado para actividades recreativas, pero sin infraestructura adecuada.

De acuerdo con el proyecto, el Ecoducto está en la zona poniente de Ciudad de México en el límite de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, y en su primera etapa tiene una longitud de un kilómetro.

"Este es un proyecto que se está trabajando con la sociedad civil, saben que ahí hubo quien hacía picnics, entonces, estamos recuperando esto, es un proyecto conjunto. Se platicó con ellos, ya lo verán terminado a finales de noviembre, y queremos prolongarlo, hacerlo un poco más grande", indicó Mancera.

Los trabajos, encabezados por la Agencia de Gestión Urbana, consisten en una infraestructura peatonal para mejorar la imagen urbana, recuperar el espacio público sobre el "cajón" superior (río entubado) de la sección central del Viaducto Miguel Alemán.