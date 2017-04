Así reaccionaron políticos tras la captura de Javier Duarte

Ciudad de México

Políticos de diferentes partidos se han pronunciado sobre la detención en Guatemala de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y ex presidente de ese partido, César Camacho Quiroz, publicó en su cuenta de Twitter que la detención de Duarte anunciada por la Procuraduría General de la República, "permitirá a las autoridades esclarecer hechos denunciados y aportará certidumbre a todos".

El senador panista Roberto Gil consideró que la aprehensión de Duarte "es mérito incuestionable" de la PGR y de su titular, Raúl Cervantes, pero "ahora les toca probar sus delitos ante la justicia".

El también senador Miguel Barbosa celebró la detención de Javier Duarte y dijo que ahora la justicia mexicana tiene que garantizar que se devuelvan los recursos que ejerció el ex gobernador de Veracruz y que se conozca la red de complicidades que lo ayudaron.

En entrevista, después de conocerse la detención de Duarte en Guatemala, el legislador subrayó que es de reconocerse el trabajo de la PGR en esta detención.

"Evidentemente no sólo se beneficiaron integrantes de su gabinete local, sino que hubo otros que compartieron estos recursos, entonces vamos a ver hasta dónde llega la voluntad de las autoridades, de la propia Fiscalía General, para ahondar y encontrar a los responsables y cómplices de Javier Duarte", dijo.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, celebró la captura del ex gobernador veracruzano y demandó su extradición inmediata para ser castigado por sus delitos.



Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, escribió en Twitter que ahora será importante la información que aporte el ex gobernante en sus declaraciones, respecto a "la red de complicidades que encabezó", y exigió, asimismo, “que no se les vuelva a ir o no lo dejen ir, como ya sucedió cuando dejó el cargo de gobernador”.





En su cuenta de Twitter @AcciónNacional, el PAN difundió: "Los veracruzanos merecen justicia. Lo decimos con firmeza: Javier Duarte y sus cómplices tienen que regresar el dinero de los ciudadanos". La lideresa de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle, escribió a su vez en su cuenta de Twitter: “¡Ahora esperamos que detengan al otro Duarte! Y que no los vayan a soltar con fianzas o penalidades ridículas como las de Oceanografía”. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, publicó que tuvieron que pasar más de 180 días y que 4 estados de la República estén en un proceso electoral para que Javier Duarte fuera detenido.

Tuvieron que pasar más de 180 días y que 4 estados de la república estén en un proceso electoral para que #JavierDuarte fuera detenido. — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 16 de abril de 2017 La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, consideró que pareciera que la captura del ex gobernador veracruzano "responde a intereses electorales del PRI. La justicia no debe ser usada como instrumento de campaña". En otro mensaje, difundió que al gobierno de Enrique Peña Nieto le falta detener a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, "para poner un alto a la corrupción de lo que él mismo llamó el nuevo PRI". La detención que anuncia la @PGR_mx permitirá a las autoridades esclarecer hechos denunciados y aportará certidumbre a todos.

