Mancera buscará candidatura del Frente si hay método

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que decidirá si va por la candidatura del Frente Ciudadano por México en la primera quincena de diciembre, sólo si el abanderado se elige a través de un método abierto y democrático.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que nadie debe tener duda de que está interesado por la presidencia del país a través del grupo integrado por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Yo estoy en el Frente, sin ninguna duda, eso que no le quepa duda a la gente, yo estoy en el Frente. Sí me interesa participar, mi prioridad, es decir, en el rubro de intereses sí me interesa participar y por supuesto que lo haremos, dadas las condiciones", dijo.

"Es muy importante decir el tema de las condiciones, si están dadas las condiciones, si se tiene un procedimiento para poder realizar esta selección, si hay un método, estaremos participando y que la gente lo decida”, destacó.

Mancera Espinosa dijo estar seguro de que México puede tener un cambio de régimen a través de los tres partidos pero siempre con la suma de la sociedad civil.

Al referirse al método específico de elección del candidato, dijo que la gente fuera de los partidos políticos debe participar para que no exista duda de que es un método transparente.

“Estoy en esta línea de construcción y voy a apoyar al Frente hasta donde está hoy planteado, firmado y registrado ante el INE, que es hasta 2024, ese es el compromiso que se tiene hoy de apoyo a este cambio político, a esta transformación de nuestro país”, destacó.

Reiteró que la prioridad en este momento es gobernar la Ciudad de México, pero entre sus convicciones “sin ninguna duda” está buscar la presidencia.

