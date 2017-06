CdMx prohibirá a empresas dejar calles parchadas

Ciudad de México

Una de las imágenes más comunes en vialidades primarias y secundarias es el parchado después de que se introdujo drenaje, gas natural, fibra óptica o de haber repavimentado, pero eso quedará atrás, ya que las empresas deberán utilizar materiales uniformes para que no se vean remendadas, de lo contrario, serán multadas.

Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), dijo que se trabaja en un manual de condiciones de la vía pública, con un registro de usuarios del subsuelo, y cualquier empresa interesada en abrir alguna vía pública para dar un servicio, tendrá que presentar su programa de intervenciones; de lo contrario, no podrá realizar sus labores y será sancionada.

Entrevistado al término de la presentación del convenio con el Consejo Ciudadano para que el 072 llegue a más personas, Slomianski indicó que ese manual aplicará para empresas públicas o privadas y que las calles no queden parchadas.

Además se deberán acatar los parámetros establecidos por las delegaciones o la AGU.





(Foto: Cuartoscuro-Archivo).

"Se trata de que estén en el registro de usuarios del subsuelo y presenten su programa de intervenciones, de tal forma que no se empalme un reencarpetado y puedan descomponer o afectar el reencarpetado", indicó.

"Ya que se haya realizado el reencarpetado, esa vialidad entrará en un programa de inactividad y ningún usuario podrá intervenirlo", dijo.

El manual también va a exigir a las empresas que tengan un programa de desvíos de tránsito y de confinamiento de obras, a fin de evitar conflictos viales, como ocurre en muchas de las obras que realizan usuarios del subsuelo.

Se establece ahí que debe haber un correcto confinamiento de residuos de las obras, así como señalar en qué consisten los trabajos, quién los realiza y cuánto tiempo van a durar.

"Al no tener un registro y un plan de usuarios del subsuelo, no conocemos dónde se realizan las obras, sabemos que hay mucho pero no dónde está", expuso.

