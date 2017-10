¡Evita el tráfico! Alternativas viales por el GP de México

Este domingo se realiza la carera del Gran Premio de México de la Fórmula 1, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México recomendó tomar precauciones por las afectaciones viales en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera de autos del Gran Premio de México de la Fórmula 1 está programada para iniciar a las 13:00 horas, por ello se ha establecido un operativo y cortes a la circulación en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez para la llegada y salida de los asistentes.

La corporación capitalina ofrece como alternativas viales:

- Calzada de La Viga

- Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión

- Avenida Javier Rojo Gómez

Otras alternativas son:

- Ejes 5 y 6 Sur

- Calzada Ermita Iztapalapa

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- El Eje 1 Norte

