En bodas gay no habrá retroceso en CdMx: diputada

Ciudad de México

La diputada constituyente del PRD Lol Kin Castañeda, afirmó que no habrá retrocesos en materia de derechos humanos para las personas de la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero y transexual (LGBTTTI) en la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que hay una promesa de una sociedad igualitaria que reconoce su diversidad.

En conferencia de prensa por el séptimo aniversario del matrimonio civil igualitario, subrayó que ese documento “no será un proyecto para justificar la desigualdad”, por lo que presentará una reserva ante el pleno de la Asamblea Constituyente para que “quede establecido el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTTTI y de las familias conformadas por ellas”, ante cualquier institución prevista en el orden jurídico.

Informó que respecto a esta propuesta ha tenido acercamientos con otros legisladores, específicamente del PAN, y confía en que será bien recibida.

“A mí me parece que los retrocesos no caben, que el proyecto que nos fue enviado por el jefe de Gobierno era un proyecto muy robusto, muy incluyente al que había que hacerle, por supuesto, un montón de sumas y de modificaciones, pero todo para crecer; este proyecto no es para buscar justificantes de desigualdad, es un proyecto en el que debe estar toda la sociedad”, expuso.

Reafirmó que lo único que se busca es lograr certeza jurídica para las familias de este sector de la población.

Lanzan campaña en defensa de matrimonios igualitarios



El Movimiento por la Igualdad en México lanzó la campaña #NiUnPasoAtrás para demandar que el matrimonio igualitario sea elevado a rango constitucional en la Ciudad de México.





A 7 años de haberse implementado en la Ciudad de México la Ley de Sociedades de Convivencia, advierten que se corre el riesgo de un retroceso.

Esta campaña surgió ante la posibilidad de que en la Constitución de la Ciudad de México, que se promulgará el próximo 5 de febrero, quede excluida la unión entre personas del mismo sexo, debido a las propuestas de diversos legisladores para que este no sea elevado a rango constitucional.

En esta cruzada se convoca a la sociedad civil en general a señalar a los diputados constituyentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que no se pueden revocar los derechos ganados por parte de las personas de la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero y transexual (LGBTTTI), entre ellos el matrimonio igualitario.

Su lema es “Tú puedes decirle a los diputados constituyentes del PRI que no daremos #NiUnPasoAtrás en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI. ¡Díselos!” y consiste en cinco pasos:

–Usar el Hashtag #NiUnPasoAtrás en redes sociales.

–Acompañar el mensaje con los gráficos que se pueden encontrar en http://bit.ly/NiUnPasoAtras.

–Utilizar los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derechos humanos, igualdad, familias, dignidad y autodeterminación.

–Mencionar que los diputados federales contra del matrimonio igualitario “argumentaron” que el matrimonio es un asunto local, y por tanto, la Constitución de la ciudad al ser local, debe reconocer este derecho civil.

–Etiquetar directamente a los diputados constituyentes del PRI cuyas cuentas están enlistadas en la siguiente liga: http://bit.ly/NiUnPasoAtrás.

MSP