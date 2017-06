Aplazarán sanciones por no separar la basura en CdMx

Ciudad de México

Personas o empresas que no realicen la separación de residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, y voluminosos y de manejo especial, no serán sancionados como lo indica la Ley Ambiental capitalina.

Así lo dijo la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, quien refirió que esa decisión se mantendrá por tiempo indefinido a partir del 8 de julio, cuando entra en vigor la norma ambiental local NADF-024-AMBT, debido a que la ciudadanía debe tener un proceso de aprendizaje.

“No habrá sanciones porque es un proceso por el que tenemos que pasar, no habrá sanciones, porque con educación ambiental y conciencia en el cambio la separación de residuos se dará de manera exitosa.

"Todos somos corresponsables para gozar de los beneficios ambientales, sociales y de salud”, indicó al presentar las disposiciones de la campaña “Yo separo en 4”.

La Ley Ambiental en la capital del país señala que las sanciones para quienes no separen los residuos van de una amonestación hasta un arresto administrativo y reparación del daño ambiental.

La funcionaria anunció que se cuenta con la aplicación para Basura Cero, en la que se indica puntualmente cómo se tiene que hacer la separación de los residuos y con ello disminuir las 13 mil toneladas que van a parar a los rellenos sanitarios.

Indicó que en los hogares de los nueve millones de personas de la Ciudad de México se generan 6.5 toneladas de desechos diariamente; en promedio, cada persona genera al día 1.5 kilogramos de basura. Para su transportación se necesitan 650 tráileres de 20 toneladas.

Los comercios en la Ciudad de México generan 15 por ciento de los residuos; los mercados, 10 por ciento, y servicios, 15 por ciento.

No realizar la separación de residuos es una problemática, porque hay desechos que se llevan a lugares inapropiados, cuando pueden tener otro destino, como el reciclaje o aprovecharlos con valor energético.

Actualmente, la población solo separa los residuos en orgánicos e inorgánicos, por lo que hay otros materiales que causan impactos ambientales y que pueden ser separados, a fin de utilizarlos en la planta de termovalorización y en la de biodigestión.

Sin embargo, con la norma 024, a partir del 8 de julio los residuos separados se recolectarán por los servicios de limpieza con un calendario establecido: orgánicos, martes y jueves; inorgánicos reciclables y no reciclables, los lunes, miércoles, viernes y domingo, y manejo especial y voluminosos, en domingo.

El objeto de esta norma ambiental es establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México.

El presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático en la ALDF, Xavier López Adame, dijo que hay países desarrollados que se han tardado hasta 8 o 10 años en poder generar la cultura de la separación de los residuos, por lo que en la Ciudad de México el proceso puede tardar, pero se va a lograr.

Jesús Padilla, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, dijo que es importante que se lleven a cabo políticas de manejo y aprovechamiento de residuos para que no terminen en calles o tiraderos clandestinos.

Dijo que según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ningún país latinoamericano logra recuperar más de 15 por ciento de material reciclado y México se encuentra en la posición 31 al reciclar solo cinco por ciento.

“La importancia de esta norma ambiental que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, es para poder darle un aprovechamiento a los residuos”, expuso.

