Aurora Wonders llama a denunciar discriminación

Ciudad de México

Carlos Velasco, mejor conocido por su personaje de Aurora Wonders, se unió a la marcha del orgullo LGBTTTI número 39 de la Ciudad de México en la que aseguró que la comunidad "no debe de tener miedo a la discriminación y debe de acercarse a las dependencias que nos protegen".

El joven denunció a través de las redes sociales una agresión que sufrió por parte de una mujer y su hija el pasado mes de marzo.

"Me acaban de agredir en la calle, una señora y su hija me empezaron a gritar puto y cuando las enfrenté me amenazaron con una barra de metal", dijo en sus redes sociales.

En entrevista con ¡hey!, Aurora Wonders dijo que el caso se cerró porque "no había manera de localizar a las personas que fueron responsables. Lo importante es que hice lo que teníamos que hacer, que era denunciar y a pesar de que no hubo una resolución, mucha gente se ha enterado de los órganos que nos protegen como es la Conapred y la Copred".

Sobre este movimiento social, el joven aseguró que "la marcha nos ha conseguido tantas cosas y todavía falta que nos consiga otras más".

En la marcha del orgullo LGBTTTI se espera la asistencia de más de medio millón de personas.

Algunas de las figuras del espectáculo que se han sumado a este movimiento son las actrices Gabriela Spanic, Ana Martin, Wendy de los Cobos y el elenco de mentiras; se espera que el concierto de Maite Perroni en el Zócalo inicie a las 19:20 horas.

ENTÉRATE:

La Conapred (Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación) desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) es una institución que se encarga de Prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del análisis y evaluación de la política pública, legislativa y los entes públicos, y la atención a la ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad.

