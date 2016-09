Policía frustra retiro de "muralla" en embajada de EU

Ciudad de México

Acompañado por unos 150 voluntarios, Arne aus den Ruthen Haag, ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, inició el retiro de la "muralla ilegal" metálica colocada frente a la embajada de Estados Unidos en nuestro país, sobre Paseo de la Reforma.

Sin embargo, decenas de policías capitalinos llegaron al lugar e impidieron la acción de los brigadistas, con el argumento de incurrir en falta cívica, como se observó en la transmisión que hizo el ex funcionario en Periscope.



"No se las puede llevar, no son de su propiedad, no pueden dañar cosas", dijo un oficial policiaco, de apellido Martínez, a Arne, cuando éste exigía una explicación de por qué impedían el retiro de las vallas que han estado por años sobre Paseo de la Reforma. Además hubo detenidos de los brigadistas, quienes se quejaron, al igual que Arne, de haber recibido patadas de los guardianes.

Los elementos de seguridad pública también remitieron al corralón una camioneta en la que se transportaban voluntarios que apoyaban al ex funcionario.

Arne informó que irían ante el juez cívico donde llevaron a sus acompañantes para pagar la multa y que fueran liberados, luego de haber sido detenidos "de manera arbitraria, sin leerles sus derechos" ni darles el argumento legal de esa acción.

Dijo también que presentará una queja en Asuntos Internos de la policía capitalina contra un oficial, "por las patadas que nos dio y no identificarse", y planteó que la gente de Estados Unidos debe saber que no puede poner "muros ilegales" en la ciudad, ya que nadie puede obstaculizar la vía pública.



El ex funcionario había explicado en su transmisión: "vamos a estar aquí de forma pacífica retirando estas barreras mostrencas", mientras se observaba a integrantes de la brigada que lo acompañó, con cizallas para cortar metal, esmeriles y "todo tipo de equipo de corte", explicó el mismo Arne.

"En pleno corazón de Reforma, hay una gran muralla construida en la embajada de Estados Unidos, una muralla ilegal, también tienen apropiada una calle que se llama Río Danubio, y vamos aquí quitando todo esto", expuso.

Arne dijo que en esa calle contigua, en la colonia Cuauhtémoc, fue instalada una carpa de visas, que carece del permiso correspondiente, y algunas otras cosas "con las que obstruyen completamente el libre tránsito".

Aclaró que previamente a esa acción, se hizo una consulta de documentos legales, de la cual concluyó que la embajada estadunidense "no cumple con la ley".

Refirió que en alguna época hicieron trámites, pero no los concluyeron, por lo que "estamos empezando ya aquí a retirar las cosas" y después continuarían con la liberación de la calle Río Danubio.

MSP