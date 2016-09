Piden garantizar acceso a áreas verdes en nueva Constitución

Ciudad de México

La nueva Constitución de la Ciudad de México debe garantizar el acceso a áreas verdes y que éstas sean públicas y suficientes, exigió la organización ambientalista Greenpeace.

Paloma Neumann, campañista de Megaciudades de Greenpeace México, aseguró que la exigencia está avalada por los mejores y más actuales indicadores a nivel internacional, por lo que aseguro, la petición, realizada en línea, ya fue dirigida al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

En la petición se establece que de acuerdo con la iniciativa de Marco de Monitoreo e Indicadores para las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU, la nueva Constitución capitalina debe garantizar el acceso a áreas verdes suficientes.

Neumann explicó que para garantizar el acceso a áreas verdes, 15 por ciento de la superficie total del área urbana construida debe contar son superficies verdes. .

"En la Ciudad de México, al igual que en muchas otras ciudades del país, estos estándares no se cumplen y seguimos perdiendo áreas verdes de manera creciente y continua debido a que estos espacios no son valorados como se debe, y a que los gobiernos locales no han defendido este bien público frente a los intereses privados de construcción, inmobiliarios y de infraestructura", aseguró.

La activista aseguró que el jefe de Gobierno es quien puede incluir la petición en la nueva Constitución de la Ciudad de México, ya que es él quien enviará el texto a la Asamblea Constituyente.

"Tiene tiempo y el deber de escucharnos, no sólo a Greenpeace, sino a todas las personas que imaginamos tener una ciudad por la que podamos caminar tranquilamente mientras respiramos aire puro, una ciudad en la que cada colonia y barrio tenga un parque donde pasear por las tardes con los hijos y las mascotas, donde las niñas y niños puedan salir a jugar", dijo Neumann.

Explicó que las áreas verdes son indispensables para mitigar y reducir los riesgos generados por la contaminación atmosférica, además de garantizar los derechos fundamentales, como a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y a la calidad de vida.

Si quieres saber más sobre la petición de Greenpeace, la puedes encontrar aquíhttps://greenpeace.mx/megaciudades/areasverdes.