Ambulantes de Benito Juárez piden reconectar 'diablitos'

Ciudad de México

Cerca de 60 comerciantes ambulantes realizaron una manifestación en la explanada de la delegación Benito Juárez para solicitar que la demarcación realice la reconexión de 'diablitos', para acceder a la energía eléctrica.

Los ambulantes amenazaron con realizar un plantón en la explanada delegacional, con el fin de presionar a las autoridades para que reconecte las líneas eléctricas ilegales, que fueron retiradas en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"No nos vamos a ir hasta que no vayan a reconectar la energía, nosotros estamos aquí para exigir la reinstalación y que no nos hagan más operativos de la delegación", indicó Luciano García, comerciante informal.

"Las veces que nos quiten, serán la veces en que nos pondremos, porque nosotros le pagamos a un líder (Sergio Martínez), y ahora llegaron y nos quitaron y nos cortaron la luz, por ejemplo, yo vendo jugos y ¿ahora como me conecto?", agregó.

Al ser cuestionados del riesgo de tener "diablitos", los comerciantes argumentaron que "eso ocurre en toda la ciudad".

El jueves pasado la delegación realizó el retiro de comerciantes informales y cortó las líneas eléctricas ilegales en el parque Rosendo Arnaiz, ubicado en las calles San Antonio, Miguel Ángel, Andrea del Castagno y Avenida Revolución, Colonia Santa María Nonoalco.

La demarcación realizó el retiro de aproximadamente 100 puestos que no tenían permiso ni de instalación, ni de suministro de de energía por parte de CFE.

