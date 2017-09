Encuentran grupo de personas en Álvaro Obregón 286

Ciudad de México

Rescatistas que trabajan en el edificio que colapsó en Álvaro Obregón 286 por el sismo del pasado 19 de septiembre identificaron a un grupo de cuerpos entre los escombros, informó Valentin Oñate, enlace del gobierno de la Ciudad de México con las familias.

Luego de reunirse con los parientes que permanecen a la espera de información, Oñate dijo que hasta el momento no se tiene el número exacto ya que se encuentran trasladándolos a la zona de peritos para iniciar con el protocolo acordado con los familiares.

"No les puedo precisar el número, porque no tengo la información veraz que me permitiera salir y decirles qué número que son porque los primeros que se tienen que enterar son los familiares. Ellos han hablado con ellos y estamos trabajando y yo creo que no en más de dos horas estaríamos otra vez regresando ya con el número exacto", dijo.





[Araceli López]



No obstante aclaró que lamentablemente ninguno de estas personas fueron halladas con vida.

Por la tarde había dado a conocer que suman 27 las personas rescatadas, de las cuales 25 han sido totalmente identificadas y entregadas a sus familiares.

En tanto, señaló que en los dos casos restantes (que se trata de personas del sexo femenino) trabajaba personal de Servicios Periciales para que su identificación sea con total satisfacción de los familiares.