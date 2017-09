Rescatistas de Colombia recuperan 6 cuerpos de Álvaro Obregón

Ciudad de México

La embajada de Colombia informó que el equipo de rescate de su país, que realiza labores en el derrumbe de Álvaro Obregón 286, recuperó seis cuerpos desde ayer y los primeros minutos de hoy.

En entrevista, el líder del equipo de rescate de Colombia, José Perdomo, confirmó que a las 6:40 horas de hoy se recuperó el último cuerpo.

"No podría decirte el sitio exacto (del lugar donde fueron hallados del edificio), pero el último rescate lo hicimos a las 6:40 de la mañana. Llevamos seis personas entre la tarde de ayer (domingo), hasta las 6:40 de la mañana (de hoy)", señaló Perdomo.

El líder del equipo de rescate comentó que utilizaron equipo de corte y penetración para cortar placas y columnas de concreto.

Perdomo dejó claro que aunque no han encontrado más rastros de vida, ellos no pueden especular, porque en otro tipo de contingencias "han ocurrido milagros"; además no han logrado abarcar la mayor parte del edificio siniestrado.

Por su parte la embajada de Colombia difundió un boletín informativo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre en el que menciona lo siguiente:

"En un trabajo de más de 20 horas sin parar, el grupo de búsqueda y rescate colombiano ha podido recuperar seis víctimas mortales del edificio que colapsó en el sector de Álvaro Obregón 286, quienes desafortunadamente tras el sismo del pasado martes quedaron atrapados en su estructura.

"La labor, que se realiza en uno de los puntos más críticos dejado por el sismo, de acuerdo con la evaluación del gobierno mexicano, se inició desde ayer (domingo) en la mañana y en un esfuerzo conjunto con equipos locales, ha permitido dar con este resultado, lo que da más tranquilidad a familias mexicanas al recuperar el cuerpo de sus seres queridos.

"En la estructura, una edificación comercial de siete niveles, continúa laborando el equipo colombiano, quienes bajo los protocolos internacionales de operación, logística y seguridad seguirán prestando su apoyo al país azteca, hasta donde ellos lo requieran", informó la embajada de Colombia en nuestro país.