Conagua debe definir alternativas de abastecimiento en CdMx: diputado

Ciudad de México

El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa, Iván Texta, llamó a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busque mecanismos de reserva para no dejar sin agua a la población después de que colapsaron tres de los ocho sistemas que abastecen a la ciudad, entre ellos el de Mixquic – Tláhuac el cual suministra la zona oriente.

El diputado pidió al gobierno de la Ciudad de México que establezca acciones concretas que atiendan la falta de agua que afectó a 2 millones de personas en la zona oriente de la capital tras los sismos de septiembre.

El diputado local dijo que a un mes de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, más de 400 mil personas continúan sin servicio en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y en el municipio de Netzahualcóyotl en el Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Falta regular servicio de agua en 131 colonias: Mancera

"Estamos hablando de damnificados por el sismo que no han sido atendidos por el gobierno Federal, pues se minimiza su afectación por no parecer relevante, pero que ha desatado inconformidad entre los vecinos por tratarse de un tema prioritario que debe ser atendido como el derecho humano fundamental que es, estamos trabajando para que el problema del agua se solucione de fondo, no con pipas ni tandeo", dijo el diputado.

Texta pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destine los recursos necesarios para la reparación de la red hidráulica de esta metrópoli, ya que tan sólo con el sismo se presentaron más de 2 mil fugas, que de acuerdo con la Secretaría de Finanzas local se necesitarían al menos mil millones de pesos para reparar los daños más graves.

"Es un tema de urgencia, pues según el Consejo Consultivo del Agua en la ciudad se desperdicia alrededor de 40 por ciento del líquido, debido a desperfectos en las redes de abastecimiento y distribución, así como en tomas domiciliarias", expuso.

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF enfatizó que Conagua no debe dejar en el olvido la optimización de las fuentes de abastecimiento, las presas, así como los cinco pozos que se deben volver a perforar debido a los daños que presentan.

"Conagua estimó que el costo total de la contingencia será de unos 400 millones de pesos, por lo cual en Iztapalapa le pedimos que no abandone los trabajos porque sabemos que pasados los días más difíciles las acciones iniciadas se dejan en el olvido, pues el dinero invertido no se ve, va en las tuberías y no son aquellas grandes obras de relumbrón para presumir y atraer votos. Les solicitamos que dejen las cuestiones partidistas a un lado por el bienestar de los vecinos", comentó.

TE RECOMENDAMOS: CdMx gastará 4 mil mdp para tirar edificios y mover cascajo



Precisó que además los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada deben considerar la inversión para la implementación de sistemas alternativos de captación de agua pluvial que abastezca a los hogares para servicios domésticos o incluso para el consumo humano.

Texta comentó que también se deben promover más campañas de concientización entre la población sobre el eficiente uso del agua, sobre todo en zonas donde el abasto del líquido es regular ya que se tiende a desperdiciar; pues según estimaciones oficiales, si los más de nueve millones de habitantes de la ciudad redujeran su consumo se ahorraría hasta el 30 por ciento del agua.









IRH