Afectados por sismo anuncian protesta en CdMx

Ciudad de México

Damnificados por el sismo del 19 de septiembre anunciaron que realizarán una protesta afuera de la Secretaría de Finanzas el próximo jueves luego de que ha casi siete meses del terremoto continúan en etapa de negligencia.

En entrevista con MILENIO, Marisol Arriaga, habitante del edificio 3-C el cual resultó dañado por el sismo, dijo que el Comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, anunció el 23 de marzo que se emitiría el plan para reedificar o reforzar los inmuebles dañados.

Sin embargo, la comentó que en la dependencia les han dicho que "no hay quién atienda ya que de acuerdo con las autoridades adentro se están haciendo cambios internos y eso retrasa la entrega de ayuda".

"No estamos pidiendo algo que no sea justo y esos movimientos internos ha atorado el proceso el llamado...las dependencias deben funcionar con o sin personal para poder dar solución...no hay quién diga respuesta alguna. No hay un equilibrio desde el 19 se septiembre y la gente ha estado en incertidumbre", comentó.

"La situación no ha cambiado"



En conferencia de prensa, esta mañana los vecinos del Multifamiliar Tlalpan dieron a conocer un censo de la situación en que se encuentran los damnificados. "que fue elaborado ante la falta de información de las autoridades"

Olivia Domínguez, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, informó que hasta hoy, existen 740 predios que están conformados por edificios, casas y vecindades en donde "actualmente la situación no ha cambiado".

El informe detalla que 22 por ciento de los afectados tiene que rentar otras viviendas, 55 por ciento vive con otros familiares y un 23 por ciento sigue durmiendo en las calles, esto en delegaciones como Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco.

El 37 por ciento de los inmuebles afectados cuentan con un dictamen, "muchos han sido inspeccionados por especialistas, pero a la gente no se les entrega la información", dijo.

"Nuestro censo integra a más de 7 mil familias compuestas en el 71 por ciento por adultos mayores, 48 por ciento son madres solteras, 73 por ciento niños, y 35 por ciento personas con algún tipo de discapacidad. Nuestro censo no está concluido, lo seguiremos levantando y haciendo recorridos", comentó Olivia Domínguez.

Agregó que desde finales de marzo se iniciaron una encuesta a las personas afectadas "con el interés de saber cuál es la situación real".

Dicho estudio reportó que hay 22 por ciento de personas desempleadas, la misma cifra de personas pensionadas y jubiladas y un 10 por ciento de gente que trabaja por proyectos, es decir, no cuentan con un empleo fijo.

El 30 por ciento de las viviendas no tienen escrituras y "cuando se tomen algunas medidas para la reconstrucción será un impedimento para tener (nuevas) casas.

Solamente el 57 por ciento, recibió tres meses de renta de apoyo del gobierno capitalino; además, 15 por ciento de los afectados paga hipoteca y sólo el 21 por ciento de las casas estaban aseguradas mientras que el 3 por ciento perdió su automóvil a raíz del sismo.

"Hemos tenido que desembolsar mucho dinero en muchas cosas: 26 por ciento en dictámenes, 22 por ciento en seguridad privada, 13 por ciento en retiro de elementos de riesgos en las casas, 13 por ciento en retiro de escombros, 13 por ciento en pago de bodegas para guardar muebles, y 19 por ciento en estudios estructurales.

"El 56 por ciento de las personas se ha tenido que mudar a otras delegaciones, 31 por ciento de las familias se han tenido que ubicar por separado, 72 por ciento requiere un apoyo de renta y 35 por ciento, un apoyo para alimentación; 21 por ciento no cuenta con servicio médico".

Lo anterior luego de referir que como afectados, han tenido que responder a un estudio socioeconómico para recibir los apoyos del gobierno, no obstante, consideró que "cualquier persona que no tenga un techo es una persona vulnerable".