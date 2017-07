Académicos piden estudios de movilidad sobre Línea 7

Ciudad de México

La Academia de Ingeniería de México solicitó al gobierno de la Ciudad de México realizar estudios de impacto integrales para la construcción de la Línea 7 del Metrobús, ya que estos indicarían de manera fidedigna si la obra será positiva.

TE RECOMENDAMOS: Vecinos alistan amparo contra autobuses de L7 del Metrobús

En conferencia de prensa, detallaron que este proyecto de transporte público carece de análisis de impacto en el tráfico, tiempos de recorrido de los viajeros que no utilizan Metrobús, así como las emisiones contaminantes y la compatibilidad con otros sistemas de transporte público.

Asimismo advirtieron que se debe considerar la movilidad de todo el perímetro que rodea de Indios Verdes a Fuentes de Petróleos, "y no sólo la vialidad afectada porque al reducir carriles los automóviles que pasaban por ahí buscarán opciones viales en calles aledañas que no tienen la infraestructura necesaria".

"No hay planificación urbana ni del transporte. Los organismos encargados del trasnporte están desarticulados. No hay estudios y es que ni nivel federal ni local se hacen estos estudios. No hay un ente que solicite eso", expresó, Angélica Lozano, integrante de esta academia.

Por lo anterior, lamentó que la Línea 7 "sea un ejemplo de decisiones basadas en estudios incompletos o al menos que no se han dado a conocer".

TE RECOMENDAMOS: Buscan parar L7 con consulta ciudadana

La academia descartó presentar un amparo para impedir la construcción del transporte, "puesto que sus opiniones las vierten dentro de un contexto técnico y no político".

De la misma forma, propuso a las autoridades elaborar de manera continúa evaluaciones a todos los transportes públicos, para que observen si han sido proyectos exitosos, o en su defecto en que han fallado.

"Estos modos de transporte no deben competir sino que deben estar articulados para complementarse en forma de una red multimodal que brinda el viajero mayores y mejores opciones para su viaje", comentó.

FLC