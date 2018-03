Diputada local renuncia al PES y se declara independiente

Ciudad de México

La diputada local Abril Trujillo renunció al Partido Encuentro Social y se declaró independiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En una carta dirigida al presidente nacional de este instituto político, que fue recibida en las instalaciones del PES de la Ciudad de México, señaló que su renuencia es carácter de irrevocable al Partido Encuentro Social, del cual fue Fundadora y Coordinadora de la Asamblea Constitutiva para lograr el Registro del PES ante el Instituto Nacional Electoral hace 4 años.

Agradezco a toda la militancia que llegó conmigo al Partido Encuentro Social con los mismos sueños y esperanzas, todo su apoyo y confianza durante estos cuatro años. Lamentablemente se perdió la ruta. Es momento de tomar un nuevo camino pic.twitter.com/Qkem1Sad66 — Abril Trujillo (@abrilytrujillov) 8 de marzo de 2018

"Mediante el contacto ciudadano y el trabajo legislativo, para que el partido que usted encabeza tuviera presencia en la capital de la República. Sin embargo, usted lo sabe, el desarrollo de cualquier tarea, en cualquier campo, requiere de reciprocidad", añadió.

"La lealtad requiere de esa reciprocidad; la lealtad no sólo se manifiesta en sentido vertical de abajo hacia arriba. Esa lealtad de mi parte al movimiento político, al partido, y hacia su persona fueron infranqueables, usted lo sabe, Doctor; no obstante, no existió esa reciprocidad tan necesaria para que las alianzas se fortalezcan y perduren".

La diputada presentó este jueves la carta dirigida al presidente de este partido político, Hugo Eric Flores Cervantes, señalando que sus principales razones fueron "su pérdida de liderazgo, su manejo gerencial de un partido que debería dedicarse a servir a la comunidad, y el manejo vertical de la normatividad interna".

"Estimado Doctor, hace cuatro años su servidora y una gran cantidad de voluntades, preocupadas por la ruta por la que marcha el quehacer político nacional y el de la Ciudad de México, decidimos adherirnos al movimiento político que en su momento se pretendía erigir como un representante de las causas ciudadanas", expuso.

"Con entusiasmo participamos en los trabajos encaminados a la fundación del Partido Encuentro Social, a través de trabajos en los estados de Durango y Coahuila; coordinamos asambleas constitutivas para la obtención del registro de lo que, insisto, sería un partido que se convertiría en una opción para los ciudadanos, ante el desprestigio de una clase política que sólo voltea a ver las necesidades de la comunidad en época electoral".





