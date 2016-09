Morena presenta líneas de su propuesta de Constitución

Ciudad de México

Los diputados constituyentes de Morena presentaron la lista de principios en los que basarán la redacción de su propuesta de Constitución para la Ciudad de México, los Sentimientos de la Ciudad, la cual será dada a conocer en las próximas dos semanas, antes de que se instale la Asamblea Constituyente, informó el presidente de ese partido en la capital del país, Martí Batres.

La propuesta alternativa podría contar hasta con 200 artículos y será redactada por los académicos que forman parte del equipo del partido, como Jaime Cárdenas, Bernardo Bátiz y Javier Quijano, entre otros, detalló Batres.

“Hay que buscar que las coincidencias (con el proyecto de Constitución del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera) se den en temas fundamentales, no periféricos.

"Todavía no se conoce el proyecto de Mancera, todavía está a tiempo de hacer un buen proyecto, pero lo que se ha dejado ver hasta ahora es muy insatisfactorio, es decepcionante, hay temas fundamentales de los que no han hablado ni Manuel Granados ni otros voceros, como el derecho al agua, que no se va a privatizar, no han dicho nada en contra de la privatización del espacio público, no se habla del derecho a la consulta sobre los temas de los mega proyectos de desarrollo”, dijo.

Además, hizo notar que no se habla de rechazados de universidades, de un sistema anticorrupción ni de austeridad en las instituciones públicas, como la Asamblea Legislativa.

“No se toca ninguno de los intereses fundamentales del momento y de la gente”, aseguró.

En un documento leído por el ex procurador de justicia capitalino Bernardo Bátiz, se detallaron 20 principios a los que se comprometerán los 22 diputados constituyentes de Morena a “defender en la tribuna”.

Entre los planteamientos expuestos están el derecho de acceso gratuito a internet, que los profesores de la capital serán evaluados solo por la comunidad escolar del plantel en donde laboren, que existirá una fiscalía anticorrupción cuyo titular será elegido por voto directo de los capitalinos y que el agua será un derecho humano que se garantizará a todos.

También se menciona como derecho el transporte público suficiente, económico y no contaminante, además de que las multas y tarifas por servicios públicos “no serán negocios privados”.

Los grandes temas de interés de la ciudad “serán sometidos a consulta, particularmente, los proyectos de desarrollo urbano de alto impacto”, se expone en el texto.

En el documento firmado por los constituyentes de Morena electos el 5 de junio pasado, se agrega que la educación pública en la ciudad será gratuita desde el preescolar hasta el nivel superior y se deberán asegurar los recursos necesarios para ello, además de que “no habrá rechazados en las instituciones de educación superior”.

Se establece que los legisladores de Morena defenderán los derechos humanos, los cuales serán de carácter progresivo, e impedirán el uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas y para garantizar la diversidad, dignidad y libertades de mujeres y jóvenes. “En ningún caso serán impedidas ni reprimidas, encapsuladas y hostigadas” y “se reconocerá el derecho a la resistencia civil ante la opresión”, se asienta en el documento.

En la propuesta de Morena, la pensión de adultos mayores será incorporada como derecho en la Constitución.

MSP