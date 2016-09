Arne se resguarda en patrulla tras retirar objetos en la GAM

Ciudad de México

Arne aus den Ruthen Haag, ex city manager de la Miguel Hidalgo, realizó esta mañana un operativo en calles de la Gustavo A. Madero para retirar bienes mostrencos, sin embargo, los vecinos se pusieron agresivos, por lo que tuvo que resguardarse en una patrulla.

Acompañado por al menos 15 brigadistas, el ex funcionario había retirado tambos de concreto, tubos y letreros que obstruían la vialidad, lo que molestó a algunos de los colonos, quienes le exigieron un papel de la delegación que lo autorizara a quitar las cosas.

Una patrulla llegó al lugar, a solicitud de la brigada “Poder Antigandalla”, para remitir al juez cívico a un vecino, dueño de una tienda de computadoras, que obstruía la vialidad con un letrero, pero la situación se tensó y más vecinos exigieron al ex funcionario que se fuera.

“Ya entendí que no se deben de poner las cosas en la calle, yo me comprometo a que no voy a volver a ponerlas”, dijo el vecino que iba a ser remitido, a fin de que la calma regresara, pero Arne le indicó que el policía tenía que cumplir con su deber y llevarlo al juez cívico para pagar la multa correspondiente por la infracción cometida.

Los policías que llegaron a atender la situación se unieron al reclamo de los vecinos para que Arne se identificara e incluso uno de ellos le cuestionó que si era avicultor de Xilotepec no tenía nada que hacer en el lugar, lo que avivó los reclamos de los colonos.

Finalmente, los habitantes rodearon al ex city manager e incluso hubo algunos empujones contra otros miembros de la brigada, por lo que se resguardó en la patrulla junto con otro miembro de su equipo.

Después de varios minutos y tras agresiones verbales y golpes a la patrulla, llegaron los policías de apoyo, uno de ellos quien le preguntó a Arne dónde vivía, con base a qué y cómo había organizado el operativo.

En el último video de Periscope que realizó el ex city manager se ve que es sacado del lugar a bordo de la patrulla en la que se resguardó.

A través de su cuenta de Twitter aseguró que todos los integrantes de la brigada que participaron en el operativo se encontraban bien y que solo cinco de ellos tenían algunos golpes.

También denunció que le robaron las llaves de su camioneta, la cual además vandalizaron, por lo que presentaría una denuncia ante la procuraduría capitalina.

Ayer por la noche el ex city manager encabezó el operativo para retirar la “muralla” metálica frente a la embajada de Estados Unidos en México, ubicada en el Paseo de la Reforma, pero fue frustrado por granaderos.





