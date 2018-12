Tigres Blancos con la mira en el Campeonato Universitario

Édgar González

Previo a la pausa en el semestre con motivo de las fiestas decembrinas, el representativo varonil de futbol soccer de la Universidad Madero sostuvo partidos de carácter amistoso contra distintas instituciones de la entidad, lo que al cuadro de los felinos albinos dejó con un saldo a favor con miras a la segunda vuelta dentro del Campeonato Universitario Telmex Telcel (CUTT).



Rivales como los Halcones de la Universidad Interamericana, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y la Selección de la SEP Puebla, fueron los sinodales que pusieron a prueba a los Tigres Blancos, que al mando del estratega, Julio Abel Alcázar, consiguieron sendos triunfos por marcadores de 7-1, 3-1 y 1-0, respectivamente.



Ello dejó más que satisfecho al timonel, que destacó que para ellos queda claro que es el renglón ofensivo donde deberán mejorar una vez reiniciado el campeonato, pues fue en dicho rubro donde sabe que se pudo más, de ahí que los duelos de preparación sirvieron de mucho en su afán de armar el proyecto para inicios del próximo año.



"Antes de tener un receso en nuestros entrenamientos decidimos probarnos en partidos ante la Inter, Aztecas UDLAP y SEP Puebla, que es un equipo de Tercera División. Ganamos todos los partidos de forma contundente y lo que me deja tranquilo, más que los resultados, es el poderío ofensivo que mostramos porque eso nos costó durante la competencia oficial. Estoy convencido que, a partir de ahora, una vez que afinamos la puntería, podremos demostrar nuestro nivel real en el Campeonato Universitario Telmex Telcel".



Asimismo, Alcázar reiteró que las virtudes expuestas a lo largo del certamen, como lo fue la concentración del grupo, son cuestiones que deberán potenciar, en espera de mejorar en los rubros que saben se quedó por debajo de las expectativas, para así pelear por llegar a la ronda final.



"Nosotros comprendimos que no podemos descuidarnos ni perder la concentración, incluso eso fue lo que más me gustó del equipo durante la primera vuelta porque fuimos más sólidos en defensa. Lo que estaba pendiente era la definición, pero confío en que nuestros delanteros ya están a punto y marcarán los goles que requiere el equipo para cerrar partidos ante rivales directos en la tabla general", sentenció el timonel felino.



ARP