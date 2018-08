Milenio Digital

El Servicio de Administración Tributaria iniciará una investigación por posible evasión fiscal de equipos de futbol mexicano a través de dobles contratos tras el escándalo en el club Veracruz.

Te recomendamos: Liga MX se lava las manos en pleito entre Kuri y Vázquez

La Secretaría de Hacienda indicó que la indagatoria parte de diversas notas periodísticas en las que se hace referencia a los dobles contratos que se presentan ante la Federación Mexicana de Futbol, sobre los cuales desconoce, pero buscará identificar posibles irregularidades.



“La información publicada por diferentes medios (…), es para el SAT una fuente de información que da origen a la revisión específica del tema para identificar posibles irregularidades”, puntualizó en el comunicado.

Detalló que el SAT tiene facultades para verificar las condiciones contractuales y económicas entre el club y el futbolista, pero no sobre la información que los equipos reportan a la Federación Mexicana de Futbol.

Puntualizó que esta práctica, de ocultar información al SAT por parte de los futbolistas sobre cuáles son sus ingresos reales constituye un delito, así como el no informar de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta realizadas a los jugadores por parte de los clubes.

El escándalo en el club Veracruz es el que reveló la presunta existencia de dobles contratos, luego de que el ex entrenador, Guillermo Vázquez, acusara que el dueño del equipo, Fidel Kuri Grajales, le debe tres meses, además de que trabajó sin contrato en el inicio del Apertura 2018.

El directivo aseguró que no hay ningún adeudo y que el acuerdo que firmó con Vázquez quedó liquidado. Al respecto, la Federación Mexicana de Futbol señaló que no podía resolver el caso, ya que se trataba de un documento que no estaba entre sus lineamientos.



“Ante la posible existencia de dobles contratos entre los afiliados a la Liga MX, manifestamos que estos acuerdos entre particulares, que se encuentran fuera de las normas de la Liga y de la Federación Mexicana de Futbol, impiden que se aplique la reglamentación de la misma cuando se habla de incumplimiento.

“En estos casos, para resolver las inconformidades, los particulares deberán asistir a tribunales ordinarios”, informó en un comunicado ayer la Liga MX.

VJCM