Muchas atletas del mundo están acostumbradas a que, independientemente del talento mostrado a la hora de desempeñar su respectiva disciplina, sean más reconocidas por su aspecto físico, dejando de lado las capacidades técnicas y logros deportivos.

Por ello, Victoria Garrick, una jugadora de voleibol de la Universidad del Sur de California, creó a través del portal The Players’ Tribune, una campaña bajo el nombre “Mira mi juego” (See my game), la cual pretende empoderar el talento deportivo de las atletas, más allá de su musculatura.

El concepto lleva como bandera el lema “no solo veas mi cuerpo, mira mi juego", y fue realizado en un video con otras deportistas de dicha institución educativa, quienes invitan a las mujeres de todo el mundo aceptarse físicamente y sacar provecho de este factor para obtener un mejor rendimiento.

Garrick, de 21 años de edad, comentó para The Mercury News que dicha iniciativa comenzó por el gusto de “contar historias, conectar personas y compartir experiencias importantes que creo que son beneficiosas para grandes audiencias”.

La también directora de “Mira mi juego”, dijo que la campaña es una “forma de continuar y ampliar la conversación en torno a la imagen corporal de las atletas y ayudar a las niñas a aceptar sus cuerpos musculosos y verlos como mecanismos para el rendimiento de élite”.

"Nos enfrentamos a presiones de la sociedad, de Instagram y revistas para vernos de cierta manera. La imagen que vemos en Instagram y en los medios no es como se ve mi cuerpo . Todas somos de diferentes tamaños, alturas. No te verás como cualquier celebridad, pero tu cuerpo puede hacer cosas increíbles", dice Victoria en el video de 3 minutos.

"No importa cómo te ves, importa que tengas el músculo y las habilidades para poder competir. He aprendido a amar mi cuerpo porque me permite competir. Se ha convertido en mi mayor activo en cumplir todas mi metas", añade Amber Gore













